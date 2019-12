Soudan: Le pays participe à des pourparlers sur le barrage Renaissance à Washington

Washington — Une délégation soudanaise a participé aux discussions entre les ministres des Affaires étrangères et de l'Irrigation du Soudan, de l'Éthiopie et de l'Égypte qui ont été accueillies lundi par le Trésor américain à Washington pour évaluer les résultats des négociations techniques sur le Barrage de Renaissance en Ethiopie qui avaient eu lieu au Caire et à Addis-Abeba.

La délégation soudanaise aux négociations comprenait le ministre des Affaires étrangères, Asmaa Mohamed Abdallah, le ministre de l'Irrigation et des Ressources naturelles, Yassir Abbas, le directeur du bureau du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ibrahim Al-Bushra et le chargé des affaires du Soudan à Washington.

Les pourparlers ont été considérés comme une extension des pourparlers tenus à Washington en novembre dernier.

À l'issue des pourparlers, une déclaration commune a été publiée par laquelle les ministres ont convenu d'élaborer des orientations techniques pour le remplissage et l'exploitation du barrage, pour les guider lors des réunions du comité technique à Khartoum et Addis-Abeba, et pour tenir une autre réunion à Washington en prochain Janvier pour évaluer les résultats des réunions d'Addis et de Khartoum, et préparer un projet d'accord à la lumière des résultats.