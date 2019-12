Cote d'Ivoire: 25 ans de festivités du PMU - 4 parieurs récompensés par la LONACI

Le siège de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) à Marcory a abrité la cérémonie de remise de chèques aux gagnants du Pari Mutuel urbain ( Pmu) dans le cadre des festivités de ses 25 ans, le lundi 9 décembre 2019.

Ce sont au total 4 gagnants du Pmu qui ont reçu plus de 71 millions de FCFA de la Lonaci à l'occasion des 25 ans du Pmu.

À cette occasion, Dramane Coulibaly, Directeur général de Lonac a indiqué : « Les cagnottes que vous vous partagez ce jour, sont importantes. Je sais que chacun de vous rêvait de trouver seul, la combinaison gagnante de la course. Cela est légitime. Mais, le sort en a décidé autrement.

Et nous sommes heureux de vous voir terminer tous, l'année en beauté, surtout de vous voir entamer 2020 avec plus de 20 millions de FCFA pour les uns et 14 millions de FCFA pour les autres. Nous formulons le vœu de voir cet argent contribuer au bien-être et au bonheur de vos familles respectives.

Les cagnottes remportées sont aussi importantes pour nous, Lonaci. » Poursuivant il a aussi révélé qu'après la célébration des 25 ans de festivités du Pmu, la Lonaci s'apprête à célébrer son cinquantenaire en 2020 et que ce sera un évènement majeur qui permettra de jeter un regard rétrospectif sur la vie de la première entreprise citoyenne, et de présenter son nouveau visage à la nation ivoirienne.

Quant aux lauréats AK, gagnant de 23 059 000 FCFA, CS qui a reçu un chèque de 20 742 800 FCFA, K KA pour 14 072 000 FCFA et SK qui gagne 14 101 000 FCF, ils ont exprimé leur gratitude à la Lonaci et à son directeur général. Cocktail et témoignage ont mis fin à la cérémonie.