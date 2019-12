Algérie: Accords de coopération - Bensalah signe plusieurs décrets présidentiels

Alger — Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a signé mardi cinq décrets présidentiels portant ratification d'accords bilatéraux dans les domaines de la coopération et du commerce, conformément à l'article 91-9 de la Constitution, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le premier décret concerne l'accord cadre relatif à la coopération dans le domaine de la santé entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger le 10 mai 2016.

Le second décret porte sur l'avenant n 1 à l'accord cadre relatif à la coopération dans le domaine de la santé entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République de Cuba, signé à la Havane le 30 janvier 2018.

Le troisième décret est relatif à l'accord commercial entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, signé à Alger le 13 avril 2017.

Le quatrième décret a trait au protocole de coopération entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République de Turquie sur la valorisation du patrimoine culturel commun, signé à Alger le 6 février 2018.

Le cinquième décret concerne le mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie pour la coopération dans les domaines de l'élevage et de la pêche, signé à Alger le 13 avril 2017.