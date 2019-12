Algérie: Biskra - Une marche pacifique de soutien à la présidentielle

Biskra — Une marche pacifique de soutien à la tenue de l'élection présidentielle jeudi prochain a été organisée mardi à Biskra, a-t-on constaté.

Les participants à la marche qui avaient sillonné plusieurs artères du centre-ville en partant de la place de la liberté et en y retournant ont lancé des slogans en faveur de la tenue de l'élection présidentielle et la préservation des symboles de la souveraineté nationale et en appui à l'armée nationale populaire et à son commandement, ainsi qu'à une participation massive au scrutin.

Les manifestants ont notamment scandé "nous mourrons, mais que vive la patrie", "Oui à l'élection et la stabilité", "L'Algérie, sécurisée et forte par son armée" et "Une patrie que nous ne protégeons, nous ne méritons pas d'y vivre".

Ils ont également dénoncé les tentatives d'ingérence dans les affaires intérieures du pays, notamment la résolution du parlement européen et affirmé leur soutien aux efforts de l'institution militaire depuis le début du Hirak.

Nombre de citoyens opposés à la tenue de la présidentielle se sont regroupés sur la même place arborant des banderoles qui expriment le refus à la tenue de l'élection et demandant "le départ de tous les symboles de l'ancien système".