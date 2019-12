Algérie: Les frontières algériennes et mauritaniennes raccordées au réseau de fibre optique

Tindouf — La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Feraoun, a procédé mardi à Tindouf à l'inauguration du projet de raccordement des frontières algéro-mauritanniennes au réseau de fibre optique, à la faveur de l'achèvement du dernier tronçon en fibre optique Tindouf-Poste frontalier K75, d'une distance de 75 km.

La cérémonie de mise en service de ce câble a eu lieu en présence des autorités locales ainsi que du directeur général d'Algérie Télécom (AT) Mohammed Anouar Abdelouahed.

Mme Feraoun a, par ailleurs, procédé à la pose de la première pierre d'un projet de réalisation d'un centre technique d'AT au niveau de ce Poste frontalier, une infrastructure qui "facilitera le raccordement du câble en fibre optique avec les pays voisins et africains", a-t-on expliqué auprès d'AT.

Il a indiqué, par ailleurs, que la wilaya de Tindouf compte un agence commerciale (Actel), 5 points de présence commerciales, 9 centres techniques, et offre des services à près de 9500 abonnés à la téléphonie fixe, plus de 5000 abonnés à l'ADSL et 11.700 abonnés à la 4GLTE.

Il a annoncé également que "plus de 172500 km de câble en fibre optique ont été déployés à travers le territoire national, dont 102000 km par AT et 69500 km par COMENTAL, une filiale du Groupe Algérie Télécom".