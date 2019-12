Algérie: Près de 900.000 bénéficiaires de micro-crédits jusqu'en octobre dernier

Alger — La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a fait état, lundi à Alger, de plus de 895.000 bénéficiaires de micro-crédits, jusqu'en octobre dernier, soit un montant global de plus de 58 mds DA.

S'exprimant à l'occasion de l'ouverture du Salon des micro-entreprises, Mme. Eddalia a indiqué que, jusqu'en octobre dernier, le nombre des bénéficiaires du dispositif du micro-crédits était de 895.937 bénéficiaires, dont 206.568 femmes et 631.327 hommes, soit un montant global de plus de 58 mds DA.

"Le micro-crédit est très sollicité, notamment par les femmes désirant investir le monde de l'entrepreneuriat", a-t-elle ajouté.

"C'est un outil efficace pour appuyer les initiatives visant la création d'activités", a estimé la ministre, ajoutant qu'"il fait partie intégrante de la politique du développement social adoptée par les Pouvoirs Publics, en vue de renforcer les capacités des individus notamment les femmes en matière de création de petites activités économiques rentables".

Créée en 2004, l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) a pour mission l'ancrage et l'appui d'une approche de développement social, à travers l'activité économique, grâce à la formule d'aide et d'accompagnement basée essentiellement sur les concepts d'entreprenariat et l'initiative individuelle.

L'ANGEM est présente à travers le territoire national avec 49 antennes locales, 10 régionales et plus de 600 cellules d'accompagnement au niveau des daïras et communes, chargées de dynamiser l'action de proximité au profit des catégories ciblées par le dispositif du microcrédit, des catégories ayant exprimé le besoin de bénéficier d'un crédit sans intérêts et d'un accompagnement personnel pour investir le monde de l'entrepreneuriat.