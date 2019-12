Angola: Luzia Inglês distinguée avec la médaille de l'Ordre Ana Betancourt

Luanda — La secrétaire générale de l'Organisation des femmes angolaises (OMA), Luzia Inglês, dite "Inga", a reçu mardi, à Luanda, la Médaille de l'Ordre "Ana Betancourt", lors d'un événement organisé par la Fédération des femmes cubaines.

L'attribution de la plus grande distinction accordée aux citoyennes cubaines ou étrangères est due au fait que Luzia Inglês a une longue trajectoire révolutionnaire et a activement participé à la lutte pour l'indépendance de l'Angola.

Elle a également été distinguée pour sa contribution, son engagement et sa consécration permanente au travail et à la patrie, faisant d'elle une référence pour les nouvelles générations de jeunes d'Angola, d'Afrique et du monde en général.

"Luzia Inglês est une femme influente (...), en raison de sa hiérarchie, de son engagement et de son dévouement pour les causes justes de son pays et du monde, ayant ainsi un grand prestige national et international", a déclaré Irene Weba, membre du Conseil d'honneur.

Selon Irene Weba, le mérite et le prestige de Luzia English en font un exemple d'autorité au sein de l'Organisation panafricaine des femmes.

Pour la secrétaire générale de l'OMA, la médaille a une signification très particulière, car elle représente une figure exceptionnelle dans la lutte pour l'indépendance de Cuba.

«Des femmes comme Ana Betancourt se multiplient à Cuba», a-t-il dit, soulignant le fait que les Cubaines sont présentes sur tous les fronts de la vie sociale de leur pays.

Selon Luiza Inglês, ces conquêtes ont également été réalisées par l'OMA, notamment dans la défense des droits des femmes et de la famille, dans la lutte contre la violence, ainsi que dans la diffusion des valeurs civiques.