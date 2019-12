Sénégal: Gran Canaria pose les jalons d'un "pont médical"

La grande île de Gran Canaria, située dans la zone atlantique à environ 210 kilomètres du point le plus proche d'Afrique à moins de deux heures de vol de Dakar compte établir un "pont médical avec les pays africains pour perpétuer le tourisme de santé, l'un des plus anciens du monde".

"C'est une île de la santé et du bien-être avec une grande offre d'infrastructures hospitalières mise en place pour traiter différentes affections et aussi comme une autre alternative au tourisme conventionnel", a expliqué la directrice des relations internationales de l'Hôpital Perpetuo Soccorro (HPS) de Las Palmas, Dr Brigida Mendoza.

L'hôpital accueillait à l'initiative de l'Association publique "Gran Canaria Spa, Welness and Heath" dont l'hôpital est membre, un groupe de journalistes en santé du Sénégal pour une visite de différentes structures sanitaires de "dernière génération avec des professionnels médicaux de grande expérience".

Première étape de la visite, la grande bâtisse située au cœur du centre-ville de Las Palmas, en face du port, de part et d'autre des rues Leon de Castillo et présidente Alberto, est construite sur huit étages, avec chaque niveau dédié à une spécialité médicale.

L'Hôpital Perpetuo Soccorro (HPS) accueille ainsi différentes nationalités africaines, mais également européenne pour la "grande expérience et la technologie de pointe utilisée dans tous les services allant de l'ophtalmologie, à la radiologie en passant par l'orthopédie, la médecine du sport, la gynécologie entre autres".

C'est pourquoi, une convention a été signée avec les autorités sénégalaises à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale et le ministère de la Fonction publique en 2018 pour les évacuations sanitaires d'agents de l'Etat en cas de besoin.

Cela pour "offrir les meilleures prestations médicales pour les cas nécessitant une évacuation sanitaire dans ces structures de santé à moindre coût", a expliqué Dr Mendoza.

Il s'agit d'un service médical "efficace adapté aux besoins de la population résidente et étrangère », selon la directrice médicale internationale, Dr Mendoza. D'où, une "orientation claire et ferme consacrée au service et aux soins à la personne avec un investissement dans la technologie et l'infrastructure".

Les premiers touristes arrivaient de façon plus ou moins organisée vers la deuxième moitié du 19ème siècle venant pour des raisons de santé, renseigne une brochure mise à la disposition des journalistes.

"Le fait de se déplacer à l'étranger pour bénéficier de soins médicaux peut être source d'incertitude, d'où la volonté pour l'hôpital de lever toutes les barrières linguistiques ou culturelles pour que les patients qui viennent d'autres pays se sentent comme chez eux", a-t-elle confié.

En effet, 20% des patients reçus dans l'hôpital viennent des pays de la côte africaine avec en tête, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Benin, entre autres. A notre passage au service ophtalmologique, des patients maliens attendaient à la salle d'attente pour une consultation.

Les différents services interconnectés sont équipés de technologies de dernière génération avec une gestion administrative numérisée pour tous les dossiers des patients, a expliqué le chef de Service radiologie, Dr Victor Sanchez Martin. Parmi ces patients, un grand nombre d'étrangers est répertorié, notamment pour les examens de radiologie.

"C'est mon troisième séjour dans l'île pour faire mon bilan de santé annuel et le second pour ma maman qui m'accompagne pour un contrôle post-opératoire", a confié l'un des patients.

L'accent est mis également sur la médecine préventive avec des techniques novatrices visant à préserver la santé des personnes moyennant une vaste gamme de contrôles médicaux.

Près de trois heures de visite pour faire le tour des services dont l'imagerie de diagnostic, l'ophtalmologie, l'unité de soins intensifs, la radiologie interventionnelle, les urgences médicales, l'endocrinologie, la cardiologie.

Plus de 188 000 visites médicales, 99000 urgences et 11000 interventions chirurgicales sont réalisées chaque année par près de 700 professionnels dans un espace qui abrite plus de 200 lits, 7 blocs opératoires avec des équipements médicaux spécialisés.