Madagascar: Tour de Mada cycliste - Mazoni Rakotoarivony s'offre l'étape de Maevatanana !

Les quatre hommes de l'échappée avec Mazoni et Houlder aux côtés du Belge Van de Mierop Sam et le Français Maxime Nouveau. Mazoni Rakotoarivony laisse exploser sa joie à l'arrivée à Maevatanana.

Le camp malgache a connu un vrai moment de bonheur avec cette victoire de Mazoni Rakotoarivony à l'étape reliant Ambondromamy - Maevatanana.

Ce n'était pas évident car sur un parcours de seulement 86km les Belges restaient redoutables Mais c'était mal connaître la hargne des Malgaches qui ont montré qu'ils peuvent être solidaires et réussir une course d'équipe. La course commençait à peine hier à Ambondromamy qu'on voyait déjà les Belges aux savants postes. Bart Tribout et Van de Mierop Sam prenaient les commandes de la course avec Houlder, Mazoni et Maxime Nouveau. Une fausse piste car c'était surtout destiné à protéger le maillot jaune, Jari Vestraeten. Une stratégie qui n'a pas payé, puisque le camp malgache répliquait par le biais de Joharivelo qui se mit à attaquer comme si sa vie en dépendait.

Un lièvre qui faisait du bien aux Malgaches qui ont mis en place une stratégie pour mettre à mal l'organisation belge. C'est en ce moment que Houlder choisit d'attaquer obligeant ainsi le Belge Van de Mierop Sam à épuiser toute son énergie. Et dans ce schéma, Houlder est parvenu à ouvrir une voie royale pour Mazoni qui franchit la ligne d'arrivée en premier avec un temps de 2h 29mn 8 sec. Van de Mierop Sam prenait la seconde place devant Houlder et le Français Maxime Nouveau. La cavalerie est venue un peu plus tard avec les autres Belges mais également les Béninois Sagbo Emmanuel et Idrissou Abdoul .