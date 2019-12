Madagascar: Bodybuilding / « Nuit des Champions Eric Favre Océan Indien », - Big Man et Zoé visent leur qualification au Mondial d'Italie

Après le Championnat du monde en Corée du Sud et la Cup of Titans à La Réunion, la dernière sortie des athlètes malgaches pour cette année sera lors de la « Nuit des Champions Eric Favre Océan Indien », qui aura lieu les 14 et 15 décembre à l'île Maurice.

En effet, Madagascar sera représenté par John Mario Randrianarimanana, alias « Big Man ». Il avait déjà participé à cette compétition l'an dernier, durant lequel il remportait la médaille d'argent. Cette fois-ci, Big Man sera engagé chez les -75kg. Un deuxième homme fera partie du voyage, il s'agit de Rehozoe Pradellain, le multiple champion national. Quant à lui, il sera en lice chez les -70kg.

Les deux athlètes ont rencontré la presse hier à Ankorondrano et ont annoncé leur volonté d'aller loin dans cette compétition et arracher les tickets pour le championnat du monde en 2020. « Je me suis préparé pour ce tournoi juste après le Championnat du monde à Jeju. Les préparatifs ne doivent pas être négligés car il s'agit d'une porte ouverte pour l'acquisition du ticket de participation pour la Coupe du monde en Italie en mai 2020 », a-t-il expliqué. Et lui de déclarer que sa participation serait au nom de l'athlète et non au nom de la fédération.

Cependant, Zoé a également annoncé que « le fait d'apprécier cette discipline me pousse à se consacrer à une telle préparation, sans compter les dépenses financières ». Big Man partira pour Maurice aujourd'hui tandis que Zoé s'envolera le 12 décembre.