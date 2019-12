Maroc: L'université et son importance dans l'épanouissement des personnes autistes

L'université a toute sa place pour permettre aux personnes autistes de s'épanouir, a déclaré le philosophe et l'écrivain Josef Schovance lors d'une conférence sous le thème : «Autisme : quelle inclusion à l'université», tenue lundi, à la Faculté des sciences de Rabat.

"J'ai eu la chance de participer à deux projets visant à rendre l'université plus inclusive. Ces expériences étaient pour moi un bonheur sur le plan scientifique et humain, car la diversité humaine est ce qui rend le monde meilleur et plus enthousiasmant", a relevé M. Schovance.

Évoquant la place de l'université dans l'inclusion sociale, Josef Schovance s'est dit convaincu qu'imaginer "ensemble des solutions pour l'avenir de chacun, c'est notre devoir à tous". "Avec les acteurs du monde associatif, je suis sûr que nous pouvons bâtir une société beaucoup plus inclusive", a-t-il rétorqué.

Pour M. Schovance, décrit comme un homme qui a brillé par sa carrière et a fait de son handicap invisible une force et une source de motivation, avoir un enfant autiste ou différent est une chance. "La chance de pouvoir vivre des expériences uniques et magiques et je pense que l'humanité est beaucoup plus riche lorsqu'on a une humanité au pluriel", a-t-il dit.

Se réjouissant d'être né autiste, "une chance" qui lui a permis de faire de merveilleuses rencontres, Josef Schovance a rappelé à l'audience qu'il n'y a pas qu'une seule façon de se développer. "Plusieurs manières existent et l'autisme en est une".

Sensibilisant à l'importance d'une inclusion sociale, harmonieuse à tous les niveaux, le philosophe français a révélé que les établissements scolaires avec les meilleures performances sont les plus inclusifs.

Pour Josef Schovance, l'autisme de "Greta Thunberg" a été un moteur pour se concentrer et se spécialiser sur le changement climatique. « Cette jeune de 16 ans n'a aucun sens de hiérarchie sociale, caractéristique des personnes autistes », a-t-il dit.

Abordant le thème de l'autisme et l'emploi, M. Schovance a interpellé l'audience sur la particularité d'une entreprise française d'agroalimentaire qui a fait de son personnel autiste une force de travail. "Les statistiques de rentabilité de l'entreprise ont été stimulées par les personnes autistes qui n'ont eu aucun jour de grève ni d'absence en plus de leur propreté au sein du lieu de travail et surtout leur aptitude à exécuter avec précision leurs tâches", a-t-il expliqué.

Josef Schovance est un philosophe, écrivain français et voyageur autiste, militant pour la dignité des personnes autistes. Après une scolarité difficile, il obtient une maîtrise à Sciences Po Paris, puis un doctorat en philosophie et sciences sociales à l'EHESS. Polyglotte, Josef Schovance partage ses découvertes notamment sur ses propres chroniques et à travers ses publications dont son autobiographie « Je suis à l'Est! ».

De son côté, le président de l'Université Mohammed V de Rabat, Mohamed El Ghachi, a déclaré qu'à travers cette conférence, l'Université Mohammed V démontre sa présence dans ce genre d'action citoyenne pour montrer que l'autisme ne peut en aucun cas être un obstacle pour la réussite.

"Ce n'est plus un choix, mais une obligation et un devoir pour offrir un programme inclusif destiné aux étudiants à besoins spécifiques. Ainsi à travers ce genre de manifestation, l'Université Mohammed V met en avant la question des étudiants et des citoyens à besoins spécifiques", a signalé M. El Ghachi.

Organisée en partenariat avec l'Université Mohammed V, l'ambassade de la France au Maroc et l'Association Al Manar, cette conférence animée par M. Schovance a été une occasion pour expliquer à l'audience composée de parents, de corps professoral et d'étudiants l'importance de l'inclusion des jeunes atteints d'autisme dans l'université.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 1 enfant sur 160 présente un trouble du spectre autistique, qui apparaît dans l'enfance, mais a tendance à persister à l'adolescence et à l'âge adulte.