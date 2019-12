Madagascar: Santé de la reproduction - Double événements pour FISA

FISA (association Fianakaviana Sambatra), à qui l'on doit l'introduction des moyens de contraception et la notion de planification familiale à Madagascar vers la fin des années 60, clôture cette année la célébration de son cinquantième anniversaire.

Un événement qui sera marqué par la pose d'une stèle sur le petit jardin public devant l'Alliance Française d'Andavamamba le 13 décembre qui vient. Mais ce n'est pas l'unique célébration qui aura lieu pour ce vendredi 13 décembre. En effet, la FISA est un membre à part entière de la fédération de l'IPPF (International Planned Parenthood Federation) région Afrique, et participe donc à la réalisation des objectifs mondiaux de l'initiative citoyenne africaine (ICA) pour les droits et la santé en matière de sexualité et de reproduction.

Petit rappel sur l'ICA : les chefs d'Etats africains ont signé en janvier 2015 l'Agenda 2063, un appel à l'action en direction de tous les segments de la société africaine pour qu'ils travaillent ensemble et construisent une Afrique prospère et unie, fondée sur des valeurs et un destin communs. Ainsi, le lancement officiel de l'ICA à Madagascar se fera durant la soirée du 13 décembre avec un spectacle animé par différents artistes au Plaza Ampefiloha. L'objectif de cet événement est de collecter des fonds pour contribuer à l'Initiative Citoyenne Africaine (ICA).