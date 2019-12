Madagascar: Mada TouT courT Le Mans - Huit films à l'affiche du festival

Le cinéma malgache en fait du chemin. Du côté du Mans, la soirée du vendredi sera consacrée aux films malgaches.

Baptisé « Mada TouT courT Le Mans », le festival verra huit œuvres diffusées. Ces films feront découvrir le septième art malgache et les univers des jeunes cinéastes. Au programme, inédits, fictions, documentaires et films d'animation qui témoigneront d'un regard singulier d'auteurs malgaches sur l'histoire de leur pays, de leurs vies ; en abordant des sujets tabous, peu explorés, et de leurs visions du monde moderne. Si parmi les films, les œuvres comme les documentaires « Zanaka, ainsi parlait Felix », de Lova Nantenaina ; « Couleur Isabelle », de Karine Welker ; les fictions « Razana », de Haminiaina Ratovoarivony ; « Mpatsaka Rano », de Sitraka Randriamahaly ; « Mr Jean », d'Oswald Rajoarison ; et « Cyclone », le film d'animation de Manohiray Randriamanajo sont à redécouvrir, de nouveaux films y seront également dévoilés, à l'instar de « Tany Fady », de Mamy Tiana Raberahona ; et « Head On », de Tahina Razafindrabe, sortis en 2019. Pour clore la soirée, le Prix Kanto récompensera l'un des films, par vote du public, et ce, en présence des réalisateurs malgaches.