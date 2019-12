Madagascar: DHL Madagascar - Certifié meilleur employeur de l'année

Cela fait six années que DHL Express reste en tête dans le classement des meilleurs employeurs en Afrique (Top Employer 2020).

Rien qu'en Afrique Subsaharienne, cette multinationale a remporté 24 prix du prestigieux Top Employer Africa Institute, qui a évoqué l'engagement indéfectible de DHL à rester un employeur de choix. « Cette année, DHL Express a reçu 24 certifications dans 23 pays d'Afrique subsaharienne, dont le très prisé Prix Intercontinental, qui récompense le détenteur du plus grand nombre de certifications Meilleur employeur du continent. Madagascar fait partie de ces pays pour lesquels, DHL Express est certifié.

Pour DHL Madagascar, les programmes participatifs encouragent la motivation et l'engagement de nos employés, et font partie intégrante de nos activités. Ils sont un moyen de fournir un excellent service à la clientèle, mais ils nous aident aussi à conserver notre culture centrée sur le consommateur », a expliqué le DG de DHL Madagascar, Yves Andrianaharison. Selon lui, ce sont la passion, la loyauté et le professionnalisme de nos collaborateurs qui permettent à la société d'offrir les meilleurs services aux clients, et qui lui permettent de se démarquer de la concurrence.

C'est une grande volonté de réussir à s'adapter aux changements tels que les différentes méthodes de travail, les innovations technologiques et les besoins des clients toujours plus exigeants, cela n'est pas donné à tout le monde. D'où l'importance de remercier, récompenser, reconnaître les efforts faits par les employés, afin d'avoir une équipe motivée et engagée.

Pour DHL Madagascar, le fait de remporter la certification Top Employer pour la 6e année consécutive représente le fruit de son investissement dans le personnel et traduit la reconnaissance de l'excellence que ses collaborateurs offrent au quotidien.