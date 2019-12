Madagascar: Hanitriniala Rafolisisoa - « Du droit à la vie et de la peine de mort »

« Qui mérite de mourir ? ». Tel est le thème de la conférence-débat qui s'est tenue, hier matin, au Cercle germano-malgache à Analakely.

La conférencière a parlé du droit à la vie et de la peine de mort. Hanitriniala Rafolisisoa, car il s'agit d'elle de rappeler l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme « Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Ce juriste international et non moins président de l'Union Nationale Malagasy des Droits de l'Homme (UNMDH) de souligner que le droit à la vie est un droit universellement reconnu pour tous les êtres humains. C'est un droit fondamental qui gouverne tous les autres droits existants. S'il n'y a pas de vie, les autres droits fondamentaux n'ont plus sa raison d'être. Et elle d'enchaîner : « Le droit à la vie, c'est le droit de ne pas être tué ».

Manque de confiance. D'ailleurs, lors de cette conférence-débat, ceux qui ont pris la parole ont été tous unanimes, ils sont contre la peine de mort. Toutefois, certains sont pour les DINA si ce n'est pas en contradiction avec les textes en vigueur. En ce qui concerne la vindicte populaire, eux de souligner que c'est un signe de manque de confiance à l'endroit des autorités compétentes. Notons que cette conférence-débat a vu la présence de Sofia Moro, une journaliste photographe d'origine espagnole. En outre, une exposition de photographies de cette dernière a eu lieu au Cercle germano-malgache. Toujours est-il que ces photographies ont porté sur le thème débattu, hier.