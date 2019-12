Congo-Kinshasa: Ligue nationale - V.Club joue son dernier match de la phase aller ce mercredi contre Maniema Union

Après deux sorties manquées en Ligue de champions de la Caf, l'AS V.Club retrouve le championnat national, où elle reçoit l'AS Maniema Union de Kindu, ce mercredi 11 décembre, au stade des Martyrs pour le compte de la 6ème journée, match en retard de cette 25ème édition de la Linafoot.

Un match très significatif pour V.Club, du fait non seulement que c'est le tout dernier de cette manche aller, mais aussi, un match qui intervient après deux grosses défaites de suite au niveau africain.

A la conférence de presse d'avant match ce mardi, au siège de la Linafoot, l'entraîneur Jean Florent Ibenge est revenu une fois de plus sur ces deux défaites, rassurant l'opinion que tout va aller : « on continue à travailler. Nous avons quelques soucis de santé pour certains joueurs. Nous allons attaquer ce match contre Maniema Union pour ramener les trois points parce qu'on ne peut pas laisser passer la Linafoot. Je dois vous avouer que tout n'est pas rose, mais on continue à travailler. Quand on est tombé, il faut se relever ».

Le match contre Maniema Union sera le 15ème match de V.Club dans ce championnat. Dans les 14 matches joués, V.Club ne compte que 25 points, un résultat qui ne le classe pas parmi les trois premiers au terme de cette phase aller. Florent Ibenge qui ne se désarme pas et ne regrette pas du tout, reste positif et pense déjà à la manche retour : « nous n'avons enregistré jusque-là, qu'une seule défaite. Nous avons plutôt fait beaucoup de matches nuls. Ceci nous pousse à faire une deuxième mi-temps de la saison sans faille ».

Bien plus, Florent Ibenge qui reconnait les limites de son équipe, promet de tout corriger : « notre difficulté cette saison, c'est qu'on ne marque pas suffisamment de buts. Je vous dis qu'on a sérieusement travaillé, et on va voir ce que ça va donner. Que l'on se dise, l'équipe est en train de progresser. Il y a des failles, mais on est toujours en train de chercher à trouver de solutions en tant qu'entraîneur ».

Le coach Ibenge indique par ailleurs que son objectif est de faire progresser ce groupe : « avant, on avait un groupe avec un système de jeu que vous connaissez, mais maintenant on a un nouveau groupe. Il nous faut beaucoup travailler, parce que l'expérience on ne le donne pas, elle s'acquiert au fil du temps ».

Son adversaire du jour, l'AS Maniema Union compte 19 points pour 11 matches joués. Elle vient juste à la 7ème place.

Rangers - Renaissance

Peu avant ce match de V.Club, l'AC Rangers recevra le FC Renaissance du Congo, pour le compte de la 7ème journée. Les deux équipes reviennent chacune d'une défaite : Renaissance a été battue par Bukavu Dawa (1-0), et Rangers a dernièrement subie la loi de Motema Pembe (1-3).

Au classement, Rangers compte 18 points, 13 matches joués, contre

16 points, 12 matches à Renaissance du Congo.