Congo-Kinshasa: Noël Tshiani exhorte les élèves du Collège Bonsomi à exceller

Dr Noël Tshiani Muadiamvita a visité le Collège Bonsomi à N'djili. L'école a 1100 élèves et compte les sections pédagogiques, scientifiques ainsi que commerciales et de gestion.

Les élèves ont réservé à leur visiteur de marque un accueil digne de son rang. Ce candidat à la présidence de la RDC lors des élections de décembre 2018 a fait le tour de l'école en passant d'une classe à l'autre et en engageant les élèves dans des discussions sur différents sujets. L'interaction a permis à ce défenseur de l'éducation de qualité de se faire une idée du niveau et de la qualité des études des élèves du Collège Bonsomi. Dans une des classes où les élèves prenaient le cours d'Anglais, Dr Noël Tshiani s'est adressé aux élèves pendant quinze minutes en Anglais avant de leur demander de lui résumer en Anglais ce qu'il venait de dire. Sans hésitation, l'une des élèves a fait un résumé parfait du message donné à la grande satisfaction du visiteur.

L'interaction du Dr Noël Tshiani avec les élèves de différentes classes l'a poussé à conclure que cette école est d'une excellente qualité et que la RDC est promise à un bel avenir si le pays peut suffisamment investir dans le développement des ressources humaines afin que celles-ci deviennent l'ingrédient principal pour l'émergence.

La rencontre avec les enseignants et le personnel administratif a révélé d'une part un dévouement sans faille à l'enseignement des enfants, mais aussi des préoccupations sérieuses quant aux conditions sociales et à l'impact de la gratuité de l'éducation sur la qualité de celle-ci. Pendant que tout le monde soutient l'idée de la gratuité, tout le monde espère aussi que des mesures d'accompagnement seront d'application pour que les enseignants aient des conditions salariales idoines pour leur permettre de se concentrer sur leur travail correctement.

Le moment culminant de la visite de ce Collège géré par un prêtre Recteur est arrivé lorsque tous les élèves de l'école ont été invités à s'attrouper dans la cour pour écouter leur visiteur. Devant tous les élèves, Dr Noël Tshiani Muadiamvita a livré son principal message aux enfants en des termes très clairs: "L'école est importante pour vous, vos familles et notre pays. Vous devez étudier pour être compétitifs en Afrique et dans le monde.

Pour se développer, la RDC a besoin des ressources humaines de qualité que l'on ne peut avoir que si tous les enfants ont accès à l'éducation de qualité.

Pour illustrer son propos, Dr Noël Tshiani a parlé de sa propre situation. "Après le diplôme d'Etat, moi j'ai obtenu quinze diplômes, y compris un doctorat pour arriver là où je suis maintenant. Je vous défie à me dépasser pour être utile à la RDC et à notre peuple." L'orateur interrompu plusieurs fois par des applaudissements, n'a pas hésité à convenir avec le Recteur, les élèves, les enseignants et le personnel administratif de sa venue en Janvier 2020 sur les mêmes lieux pour présenter le Plan Marshall de Noël Tshiani pour la Reconstruction et le Développement de la RDC, cette vision qu'il espère deviendra une vision partagée par tout le peuple congolais pour accélérer le développement du pays et le hisser rapidement vers l'émergence, créant au passage des opportunités pour tous les congolais et toutes les congolaises sans exception.