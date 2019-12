Algérie: L'ANIE insiste sur la régularité du scrutin et met en garde contre toute tentative de fraude

Alger — Le chargé de la communication à l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Ali Draâ, a réitéré, mardi à Alger, que la régularité et la transparence de l'élection présidentielle du 12 décembre seront assurées, mettant en garde contre toute tentative de fraude ou d'atteinte au processus électoral, d'où qu'elle provienne.

A la veille du scrutin prévu jeudi, et qui a débuté samedi pour la communauté nationale à l'étranger et lundi au niveau des bureaux itinérants dans le Sud su pays, "l'ANIE travaille, comme promis, dans la transparence et contrairement aux précédentes élections nul ne peut, pour l'heure, prédire le vainqueur ou affirmer avec certitude que tel ou tel candidat est favori", a déclaré M. Draâ lors d'une conférence de presse.

Il a rappelé, en outre, que "l'ANIE est seule habilitée à organiser l'élection" et que "son objectif est de garantir la régularité du scrutin", soulignant que "l'Autorité n'acceptera aucune ingérence dans ces prérogatives, que ce soit d'un simple président d'APC ou du Premier ministre en passant par les walis et les chefs de Daïras".

Appelant les candidats, les médias et les citoyens à "dénoncer toute tentative de fraude d'où qu'elle provienne", il a exhorté tout candidat "témoin de fraude, même en sa faveur, de se retirer et de la dénoncer afin de sortir par la grande porte".

Par ailleurs, M. Draâ a indiqué que le vote à l'étranger et au niveau des bureaux itinérants au sud du pays" se déroule dans des conditions satisfaisantes et acceptables" et que le taux de participation "est en hausse de jour en jour", appelant les citoyens "à aller voter massivement jeudi".