Algérie: Coupe d'Algérie de Football - AS Ain M'lila-JS Kabylie et CS Constantine-NC Magra affiches des 32es de finale

Alger — Les matchs AS Ain M'lila-JS Kabylie et CS Constantine-NC Magra, constituent les affiches des 32es de finale de la Coupe d'Algérie de football, prévues les 21, 22 et 23 décembre, à l'issue du tirage au sort effectué mardi soir à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de restauration d'Aïn-Bénian (Alger).

L'AS Ain M'lila sous la conduite de l'entraineur Azzedine Ait Djoudi est en train de réussir une bonne entame de saison en championnat de Ligue 1 face à une équipe de la JS Kabylie qui joue les premiers rôles de la compétition malgré quelques passages à vide.

De son côté, le CS Constantine après un début de saison en demi-teinte et une série de mauvais résultats a réussi à remettre de l'ordre à la maison et enchaine les bonnes performances. En face, il aura le promu le NC Magra (13e) qui éprouve des difficultés, il est vrai qu'il accueille ses adversaires à Sétif.

Les 32es de finale seront également marqués par les confrontations entre la JSM Béjaia et l'ES Sétif, deux anciens vainqueurs du trophée, et O Médéa - MO Béjaia, deux pensionnaires de Ligue 2, le premier joue l'accession et le second est en difficulté.

Le CR Belouizdad, tenant du trophée, a été épargné par le tirage au sort et sera en déplacement à l'IS Tighenif (IR).

En marge de la cérémonie du tirage au sort, les athlètes paralympiques Nassima Saifi et Lahouari Bahlaz, récemment sacrés champions du Monde de leurs spécialités lors des Mondiaux-2019 de para-athlétisme disputés du 7 au 15 novembre à Dubaï (Emirats arabes unis), ont été honorés par la Fédération algérienne de football (FAF).

Résultats complets du tirage au sort des 32es de finale (21, 22, 23 décembre)

NASR El-Fedjoudj (IR) - US Biskra (L1)

CR Village Moussa (Ama) - WA Tlemcen (L2)

USM Alger (L1) - USM Khenchela (Ama)

CB Mila (IR) - Amel Boussaâda (L2)

IRB Bou Medfaâ (IR) - NT Souf (Ama)

ASM Oran (L2) - Hydra AC (IR)

AS Khroub (L2) - JS Bordj Menaïl (IR)

MC Alger (L1) - O. Magrane (IR)

CSA Marsa (Rég 2) - E. Sour Ghozlane (IR)

CRB Adrar (IR) - FCB Telagh (Rég 1)

ARB Ghriss (IR) - Mouloudia Oued Chaâba (Rég 2)

MC Oran (L1) - MJ Arzew (Rég 2)

CS Constantine (L1) - NC Magra (L1)

Paradou AC (L1) - FC Bir el Arch (IR)

CRB Houari-Boumediene (IR) - CR Zaouia (IR)

JS Saoura (L1) - DRB Tadjenanet (L2)

ES Guelma (IR) - USM El Harrach (L2)

SC Mécheria (IR) - OM Arzew (L2)

MC El-Bayadh (IR) - IB Lakhdaria (Ama)

ASO Chlef (L1) - US Béni Douala (Ama)

AS Ain M'lila (L1) - JS Kabylie (L1)

NRB Lardjem (Rég 1) - AB Chelghoum Laid (Ama)

JSM Béjaia (L2) - ES Sétif (L1)

MSP Batna (Ama) - IRB Sougueur (IR)

CR Béni Thour (Ama) - USM Annaba (L2)

O Médéa (L2) - MO Béjaia (L2)

WA Boufarik (Ama) - USM Oran (IR)

US Souf (IR) - USM Bel Abbes (L1)

IS Tighenif (IR) - CR Belouizdad (L1)

CA Bordj Bou Arréridj (L1) - IR Mécheria (IR)

AB Sabath (Rég 1) - NA Hussein-Dey (L1)

RC Arbaa (L2) - MO Constantine (Ama).

Résultats complets du tirage au sort des 16es de finale

Vainqueur (CB Mila-Amel Boussaâda) - Vainqueur (CRB Houari-Boumediene-CR Zaouia)

Vainqueur (ES Guelma-USM El Harrach) - Vainqueur (MSP Batna-IRB Sougueur)

Vainqueur (Paradou AC-FC Bir el Arch) - Vainqueur (MC El-Bayadh-IB Lakhdaria)

Vainqueur (WA Boufarik-USM Oran) - Vainqueur (MC Alger-O. Magrane)

Vainqueur (CRB Adrar-FCB Telagh) - Vainqueur (AS Ain M'lila-JS Kabylie)

Vainqueur (CA B.B Arréridj-IR Mécheria) - Vainqueur (AS Khroub-JS Bordj Menaïl)

Vainqueur (SC Mécheria-OM Arzew) - Vainqueur (CR Béni Thour-USM Annaba)

Vainqueur (US Souf-USM Bel Abbes) - Vainqueur (CR Village Moussa-WA Tlemcen)

Vainqueur (CS Constantine-NC Magra) - Vainqueur (JS Saoura-DRB Tadjenanet)

Vainqueur (MC Oran-MJ Arzew) - Vainqueur (ARB Ghriss-Mouloudia Oued Chaâba)

Vainqueur (NRB Lardjem-AB Chelghoum Laid) - Vainqueur (JSM Béjaia-ES Sétif)

Vainqueur (CSA Marsa-E. Sour Ghozlane) - Vainqueur (NASR El-Fedjoudj-US Biskra)

Vainqueur (RC Arbaa-MO Constantine) - Vainqueur (AB Sabath-NA Hussein-Dey)

Vainqueur (ASM Oran-Hydra AC) - Vainqueur (USM Alger-USM Khenchela)

Vainqueur (ASO Chlef-US Béni Douala) - Vainqueur (IRB Bou Medfaâ-NT Souf)

Vainqueur (O Médéa-MO Béjaia) - Vainqueur (IS Tighenif-CR Belouizdad).

NDRL:Rencontres prévues les 28, 29 et 30 décembre.