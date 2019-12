Gabon: Julien Nkoghe Bekale en Egypte pour la paix et le développment durable

Représentant le président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale est arrivé ce jour en Égypte où il prendra part les 11 et 12 décembre 2019 à la première édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durables aux côtés d'autres chefs d'Etat et de gouvernement.

Face aux nombreuses menaces auxquelles l'Afrique fait face, à savoir : les conflits armés, le terrorisme, la piraterie maritime, la prolifération des armes et aux défis qu'elle doit relever notamment sécuritaires et environnementaux, le chômage des jeunes ainsi que la justice sociale, le chef de l'État égyptien, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine (UA), S.E. Abdel Fatah Al Sissi, a tenu à inviter les dirigeants du continent au dialogue dans le but de trouver « des solutions africaines aux problèmes africains ». Ce dialogue se tiendra également avec tous les acteurs régionaux et internationaux, les responsables politiques, les institutions financières, la société civile et le secteur privé.

Après les discours du président Abdel Fatah Al Sissi et du secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres lors de la première journée de ce sommet, le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale participera à la session d'ouverture qui se tiendra sur le thème : « L'Afrique que nous voulons : paix, sécurité et développement durables ».

Notons que la tenue de ce forum s'inscrit en droite ligne de la vision et du plan d'actions de l'Agenda 2063, qui est le cadre de la transformation de l'Afrique souhaitée par les Etats membres de l'UA dont le Gabon et qui marque les efforts déployés pour un développement durable, le renforcement de l'intégration et l'unité africaines.

Outre la plénière inaugurale du premier Forum d'Assouan pour la paix et le développement durables, le chef du gouvernement participera à plusieurs sessions dont une table ronde sur la nécessité de donner l'opportunité aux femmes de contribuer davantage et de faire entendre leurs voix sur les questions de paix et de sécurité.

Par ailleurs, le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale échangera, en marge de ces assises, avec diverses personnalités politiques ainsi que des opérateurs économiques égyptiens.

La participation de notre pays au Forum d'Assouan pour la paix et le développement durables rentre dans le cadre du soutien du Gabon aux efforts internationaux pour la recherche de la paix et la stabilité en Afrique.