Afrique: Remise du Prix RFI Challenge App Afrique 2019 - Les jeunes africains appelés à favoriser l'intégration des TICs

Inciter les jeunes entrepreneurs africains à intégrer les nouvelles technologies dans le domaine du développement urbain et villes intelligentes en Afrique francophone, tel est le sujet retenu par la Radio France internationale (Rfi) dans le cadre de la quatrième édition du concours Rfi challenge App Afrique, dont le prix est remporté par l'Ivoirien Kevin Sesse.

La finale s'est tenue hier, mardi 10 décembre, lors de l'enregistrement en public de l'émission «7 milliards de voisins», présentée par Emmanuelle Bastide, spécialement délocalisée à l'Institut français de Dakar.

Claire Heddon, Adjointe à la directrice de Rfi en charge des magazines, souligne que challenge App Afrique, dont l'édition de cette année a reçu 400 candidatures, récompense les innovations numériques (sites internet, applications, services sms, réalisées par les jeunes africains) permettant d'améliorer les services urbains et la qualité de vie des citoyens.

Il sert de levier à des jeunes qui ont des idées et qui ont besoin à la fois d'un soutien financier et de mener à bien leurs projets. «On nous reproche, nous médias, de ne parler que de ce qui va mal.

Et là, c'est une occasion de faire de l'afro-optimisme parce qu'on est convaincu qu'il y a plein des jeunes qui ont des idées, qui ont envie d'avancer et de faire bouger leur monde à travers le numérique», déclare-t-elle.

Mieux, dira-t-elle, «le numérique peut aider à construire une société meilleure et plus juste.» Raison pour laquelle, ajoute Claire Heddon, «depuis 4 ans, on a d'abord fait un premier numéro sur la santé, le deuxième sur l'éducation des filles.

L'année dernière c'était sur la protection de l'environnement, c'est un projet sur l'irrigation, une application qui surveille l'irrigation des champs. Et cette année, c'est l'application «Mon artisan» qui permet de trouver des artisans qui a été portée.»

Revenant sur les critères de sélection, Emmanuelle Bastide, présentatrice de l'émission de «7 milliards de voisins», par ailleurs présidente du jury du concours, signale que la sélection n'a pas été du tout facile.

«Nous avons reçu 400 candidatures, il y a eu d'abord un premier tri sur les 400 dossiers sur lesquels il y a suffisamment d'infos. Il a abouti à 150 demandes qu'on a envoyé aux membres du jury qui ont eu une grille sur certains critères liés, entres autres, au montage financier, l'utilité du projet, etc.

Et, au bout du compte, d'abord une dizaine de projets et en fin les 3 finalistes dont la Camerounaise, Nadja Hillary Dassi, la Sénégalaise, Ndeye Sira Thiam et le lauréat, Kevin Sesse de la Côte d'Ivoire», explique la présentatrice de l'émission.

Pour rappel, RFI challenge est un concours lancé depuis 2016, dont l'objectif est de développer l'internet citoyen, en encourageant des projets aux services de l'intérêt général.