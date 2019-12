Afrique: Coupe du monde des clubs - L'Espérance de Tunis veut honorer l'Afrique

Pour la deuxième année de suite et pour la troisième fois de son histoire, l'Espérance Sportive de Tunis dispute la Coupe du monde des clubs.Les Sang et Or sont arrivés au Qatar, dans la soirée du mardi. L'équipe affrontera, samedi, l'équipe d'al Hilal Saoudien pour tenter de se qualifier en demi-finale de la coupe du monde des clubs.

A chacune de ses deux participations précédentes, l'Espérance de Tunis a perdu son premier match devant une équipe arabe de rang inférieur sur le plan sportif. C'était le cas en 2011 contre le club qatari Al-Sadd quand l'EST a concédé la défaite sur le score de 2-1. L'année dernière, l'EST a également raté sa première sortie au Mondial des clubs face au club émirati Al-Ain, par une lourde défaite sur le score sans appel de 3-0.

Le coach Sang et Or, Mouine Chaâbeni a déclaré aux médias présents à l'aéroport de Doha : « Il y a beaucoup d'enthousiasme. Nous sommes fiers et heureux d'avoir la possibilité de disputer à nouveau cette compétition. Nous ferons de notre mieux pour honorer notre pays et notre continent. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont fait le déplacement pour nous encourager, ainsi qu'aux résidents au Qatar. Cette fois, nous espérons obtenir le maximum possible de cette nouvelle expérience ».