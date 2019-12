Afrique: NSIA annonce se mettre en conformité avec la CIMA et investit dans la recapitalisation de ses filiales

Depuis novembre 2016, le Groupe NSIA a entrepris, avec succès, une vaste série de recapitalisations auprès de 13 de ses filiales assurances présentes dans 7 pays : Gabon, Sénégal, Congo, Mali, Cameroun, Togo et Bénin. Ces recapitalisations interviennent après la publication du règlement N°007/CIMA/PCMA/CE/2016 du 8 avril 2016 émanant de la CIMA (Conférence Interafricaine des marchés d'assurance), autorité de régulation du secteur assurantiel.

Entrée en vigueur le 1er juin 2016, cette disposition règlementaire de la CIMA impose aux compagnies d'assurances de relever leur niveau de fonds propres. Cette réglementation modifie le Code des Assurances relatif au capital social des Sociétés Anonymes d'assurances et au fonds d'établissement des sociétés d'assurances mutuelles. Elle prévoit donc une augmentation du montant minimum du capital social selon des paliers et un calendrier bien définis.

- Au 31 mai 2019, échéance du premier palier, toutes les sociétés du secteur devront être en mesure de présenter un capital social porté à 3 milliards FCFA,

- L'échéance du second palier, fixé à 5 milliards FCFA, interviendra le 31 décembre 2021.

À chaque étape, le niveau des fonds propres, ne devra pas être inférieur à 80% du capital social. La première phase de mise en conformité, rendue possible grâce à l'effort commun de la holding NSIA Participations, de l'ensemble des actionnaires du Groupe et de ses filiales, a été exécutée comme prévu par la règlementation en vigueur.

« Cette opération de recapitalisation de nos filiales est le signe, d'une part, de la capacité du Groupe à répondre aux exigences du secteur dans des délais impartis, et d'autre part, la preuve de notre solidité financière. Je me félicite d'avoir au total, l'ensemble des filiales assurances en conformité avec la demande du régulateur », a déclaré Jean Kacou DIAGOU, Président du Groupe NSIA.

« Une société d'assurance solvable et solide financièrement est à même d'accompagner sereinement ses clients dans leurs projets et de les prémunir des risques économiques et sociaux. Chez NSIA, nous sommes attachés aux principes de conformité et d'excellence ! », explique Dominique DIAGOU-EHILÉ, Directeur Général du Pôle Assurances.

À propos du Groupe NSIA Le Groupe NSIA est un Groupe de services financiers qui intègre des produits et services bancaires et d'assurances. Le Groupe NSIA, est fort de 3 Banques, 3 succursales bancaires, 20 Compagnies d'Assurances, 1 Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI), 1 Société de Gestion des OPCVM, 1 société de Technologies, 1 société Immobilière, 1 société de courtage en réassurance, et 1 Fondation. Il compte plus de 2 800 employés