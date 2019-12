Soudan: Large participation internationale à la réunion des Amis du Soudan

Khartoum — - Les réunions des Amis du Soudan ont commencé, mercredi à la salle de l'Amitié à Khartoum, avec la participation de la Norvège, la Banque africaine de développement, l'Union européenne (France, Allemagne), le Fonds monétaire international (Koweït, Pays-Bas, Norvège, Qatar, Arabie saoudite, Suède, Emirats Arabes Unis, Royaume-Uni, Nations Unies, les Etats-Unis d'Amérique) et la Banque mondiale.

L'ouverture a été adressée par le Premier ministre, Dr Abdallah Hamdok.

Le communiqué de presse des Amis du Soudan a indiqué que le forum a été créé il y a plus d'un an et que la première réunion officielle a eu lieu de manière approfondie à Washington et que des réunions successives ont eu lieu à (Washington, Bruxelles et Berlin) en mars, mai, juillet et octobre, et que des réunions futures auront lieu au Soudan et dans d'autres pays membres.

La déclaration a déclaré que les Amis du Soudan se concentrent désormais sur la mobilisation et la coordination du soutien de la communauté internationale aux priorités du gouvernement de transition qui aboutit par la tenue d'élections libres et équitables en 2022.

Le communiqué a confirmé que la réunion d'aujourd'hui ouvrira la voie à une conférence internationale pour annoncer les dons prévus pour le milieu de l'année 2020.