Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Un nouveau recteur pour l'Agence universitaire de la Francophonie

Elu le 8 décembre à Montréal, au Canada, pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois, Slim Khalbous, professeur des universités en sciences de gestion, remplace Jean Paul de Gaudemar et devient ainsi le cinquième à occuper la fonction. Il assurera la direction générale exécutive de l'Agence.

Le Tunisien Slim Khalbous, ministre de l'Enseignement supérieur dans son pays nommé en 2016, a dirigé en parallèle et par intérim, en 2017, le ministère de l'Education ( primaire et secondaire) pendant cinq mois. Il enseigne depuis 1995 dans les universités tunisiennes et en tant que professeur-invité dans plusieurs universités en France, au Maroc et au Liban. Il a été directeur général doyen élu de HEC-Tunis-Université de Carthage de 2011 à2016. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion (2000), d'un DEA en gestion d'entreprise de l'Université de Toulouse (1994) et d'un DEA en science politique de l'Institut d'études politiques de Toulouse (1996).

« Je tiens à rendre hommage à mon collègue Jean Paul qui a parfaitement incarné l'esprit de l'Agence durant son mandat. Grâce à lui et son équipe, l'AUF a maintenu son attractivité en se rapprochant des mille membres en 2019. L'Agence a également adopté et commencé la mise en œuvre d'une stratégie ambitieuse 2017-2021 pour le développement de la francophonie universitaire », a déclaré Slim Khalbous, lors de la cérémonie de passation entre les deux recteurs, organisé par le président de l'Agence universitaire de la Francoohonie (AUF), Sorin Mihai Cîmpeanu, à l'université de Montréal qui héberge le siège de l'Agence depuis sa création.

Le nouveau recteur souhaite poursuivre avec l'ensemble de l'équipe de l'Agence la mise en place de cette stratégie et élaborer celle de la période 2021-2024. Une stratégie qui devrait permettre à l'AUF de confirmer son changement de palier pour devenir l'acteur incontournable de l'espace francophone en matière de savoir et de développement des compétences dans le monde. Slim Khalbous entend développer davantage encore les thèmes transversaux de prédilection de l'Agence et de la Francophonie en général, à savoir la numérisation, la modernisation des systèmes éducatifs, l'employabilité, l'innovation et l'esprit entrepreneurial. Il s'attachera enfin à mettre l'AUF au service de l'attractivité de la francophonie universitaire, scientifique et professionnelle auprès de la jeunesse mondiale.

Intervenant en dernier lieu, le président de l'AUF, Sorin Mihai Cîmpeanu, a remercié le recteur sortant et félicité le nouveau pour son élection, en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Créée il y a près de soixante ans, l'AUF est l'une des plus importantes associations internationales d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche avec neuf cent quatre-vingt-dix membres dans cent dix-huit pays. Elle est également l'opérateur de la Francophonie pour l'enseignement supérieur et la recherche. L'AUF agit pour une francophonie universitaire solidaire, engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés. Elle accompagne ses établissements membres à relever trois grands défis : la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance universitaire ; l'insertion professionnelle et l'employabilité des diplômés ; l'implication dans le développement global des sociétés.