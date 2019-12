Algérie: Un narcotrafiquant intercepté et plus de 5 quintaux de kif saisi à Naama

Alger — Des Garde-frontières ont intercepté, mardi dans la wilaya de Naama, un narcotrafiquant à bord d'un véhicule tout-terrain chargé d'une grande quantité de kif traité s'élevant à plus de cinq (05) quintaux, indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, des Garde-frontières ont intercepté, le 10 décembre 2019 lors d'une patrouille de fouille menée près de la zone de Fethet Founassa à Aïn Safra, wilaya de Naama/2eRM, un (01) narcotrafiquant à bord d'un véhicule tout-terrain chargé d'une grande quantité de kif traité s'élevant à cinq (05) quintaux et 32 kilogrammes", précise le communiqué du MDN.

D'autre part, des détachements de l'ANP "ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6eRM, quatre (04) véhicules tout-terrain, (04) motos, (06) groupes électrogènes, (05) marteaux piqueurs, (35) quintaux de denrées alimentaires destinées à la contrebande et d'autres objets".

Par ailleurs, 3des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de quatorze (14) individus à Tlemcen et Mostaganem/2eRM, tandis que trois (03) individus en possession de deux (02) fusils de chasse ont été appréhendés à Tébessa et Sétif/5eRM", ajoute la même source.