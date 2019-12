Algérie: Culture du safran à Djelfa, une expérience concluante pour le jeune Abderrahmane Khelili

Djelfa — La culture du safran à Djelfa est une expérience pionnière concluante, initiée par le jeune Abderrahmane Banouh Khelili, incité en cela par la très haute valeur marchande de l'or rouge",considéré comme un secteur économique à haute rentabilité, dans de nombreux pays, selon des spécialistes de ce type de cultures à valeur ajoutée pour le secteur agricole.

A l'origine de son immersion dans cette "aventure passionnante", comme qualifiée par lui, le jeune Khelili a cité une journée d'information, sur la "culture du safran", organisée par la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya. "Ce fut pour moi le déclic, et j'ai commencé dès lors à réunir toutes les informations relatives à ce type de culture agricole", a-t-il raconté dans un entretien avec l'APS.

Et de poursuivre "j'étais déterminé à me lancer dans cette aventure, en dépit des frais exorbitants des bulbes de safran. J'ai lancé mon projet sur mes fonds propres, soit prés de cinq millions de DA", a t-il fait savoir.

Il a signalé l'entame de sa première récolte de safran début décembre courant. "La quantité de stigmates cueillie, durant cette première semaine, est un prélude à une bonne campagne, en dépit de sa modestie", a-t-il assuré.

Relatant le processus de lancement de sa safranière depuis ses débuts, Abderrahmane Banouh Khelili a fait part de la location d'une assiette à la sortie sud de la ville de Djelfa, non sans louer le "soutien et l'accompagnement" assurés (à son profit) par les services de la DSA. Il a exprimé son souhait d'agrandir, à l'avenir, sa safranière, "voire même tenter de nouvelles aventures, comme la culture du champignon, qui est très adaptée à la région", a-t-il ajouté.

Le jeune promoteur a souligné, par la même, l'impératif d'un suivi stricte de certaines règles et normes mondiales, sans lesquelles la culture du safran ne peut réussir, à l'exemple de l'irrigation agricole devant être assurée à sa safranière, s'étendant sur une surface d'un hectare.

Il a, également, cité, entre autres bases préconisées dans la culture du safran, l'enterrement des bulbes à une moyenne de 15 cm de profondeur et en les espaçant de prés de 15 cm, également. Sachant que l'opération de culture est généralement entamée au mois de septembre dans un sol bien préparé et désherbé, tandis que la floraison débute vers le mois de décembre, et la cueillette se fait à des périodes diverses.

Après la cueillette des fleurs qui se fait à la main, l'on procède à la récupération des stigmates de la fleur (ou pistils généralement rouge clair), qui sont ensuite séchées sur des feuilles de papier, en vue de l'obtention du célébrissime pistil de safran séché, considéré comme la plus chère épice au monde, eu égard à ses vertus thérapeutiques et alimentaires avérées. Et pour cause le coût d'un kg de safran ainsi obtenu varie entre six à huit millions de DA.

Il s'est, en outre, félicité de la "certification de qualité obtenue par le safran de Djelfa, dont la culture est parfaitement adaptée à cette région, située à 1.100 m au dessus de la mer". "Nous nous attendions à ce résultat positif, qui augure de beaucoup de bien pour cette culture", a-t-il observé.

Des efforts en vue de la généralisation des expériences réussies

"La DSA de Djelfa fond beaucoup d'espoir sur la plate forme d'orientation et de soutien consultatif en vue d'encourager l'investissement dans nombre de filières agricoles à rentabilité économique », a indiqué à l'APS, l'ingénieur agricole Said Essaid, chef du bureau d'orientation à la DSA.

Le responsable a particulièrement mis en avant la contribution des journées de formation, organisées précédemment par sa direction, dans la "réussite" du projet de M. Khelili, dont l'expérience concluante, a-t-il dit, "est susceptible de promouvoir la wilaya de Djelfa, en un pôle agricole dans ce type de cultures, à l'avenir", a-t-il estimé.

Encore plus, M. Essaid a souligné l'accompagnement assuré (par la DSA), à ces projets pilotes, à travers un suivi technique de ce type de culture à haute rentabilité économique. Il a signalé la "sélection, à ce titre, de la wilaya de Djelfa par la tutelle, pour la mise en œuvre de la plate forme d'orientation et de soutien consultatif, visant la promotion de nombreuses filières agricoles, qui vont promouvoir la wilaya en un pôle agricole par excellence", selon les objectifs fixés pour ce programme, a-t-il informé.

A noter l'organisation, cette année, par la DSA de Djelfa, de deux journées de formation, la première, en août dernier, axée sur la culture du safran, et la 2eme à la fin novembre passé, pour l'encouragement de la culture du champignon. Soit deux filières agricoles, réputées pour être à haute rentabilité économique.