Togo: Graines du Togo - Les dates de l'édition 2020 dévoilées

Comme annoncé lors de la Nuit des Mercis 2, l'édition 2020 des graines du Togo se révèle déjà. Le concours de détection, initié par Claude Le Roy, de footballeurs et footballeuses sera à sa 3è édition.

Le lancement officiel de l'événement aura lieu le 9 janvier à Lomé. Puis début des phases préfectorales. Plateaux et centrale le 11 janvier, Kara et Savanes le 18 janvier. Et Golfe et Maritime le 22 janvier.

La phase régionale débutera le 8 février dans la Kara et les Savanes. Le 15 février dans les Plateaux et région centrale. Puis clôture le 22 février dans Golfe et Maritime.

La grande finale a lieu courant avril 2020.

Graines du Togo 2020 concerne les apprentis footballeur et footballeuse nés respectivement en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2002, 2003, 2004 et 2005.

En 2019, Reine Gake et Feichale Tchagnao ont gagné le concours. Ils ont eu le plaisir de découvir la France, le temps d'une semaine de stage avec les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain. Outre les nombreux cadeaux des différentes partenaires du projet.