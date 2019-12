Cameroun: 6e Conférence du Fonds mondial - Emmanuel Macron écrit à Paul Biya

Dans le message transmis hier au président de la République par l'ambassadeur de France au Cameroun, le président français remercie son homologue camerounais pour sa participation au sommet de Lyon.

Quatre vingt-dix minutes. C'est le temps qu'a duré l'audience entre le président de la République, Paul Biya et l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou, hier au Palais de l'Unité. Pour sa première et véritable entrevue avec le chef de l'Etat, après la présentation de ses lettres de créance le 24 septembre 2019, le chef de la mission diplomatique française au Cameroun est venu remettre au chef de l'Etat camerounais le message du président français, Emmanuel Macron.

Le diplomate français est arrivé au Palais de l'Unité à 11h 50 minutes. Il est accueilli à l'esplanade par le chef du protocole d'Etat, Simon-Pierre Bikele, puis conduit au troisième étage de la tour où se trouvent les bureaux présidentiels. Christophe Guilhou est alors chaleureusement accueilli par le président de la République. L'entretien entre le président de la République et l'ambassadeur de France se déroule à huis clos. Mais la durée de l'échange laisse penser que les deux hautes personnalités ont abordé divers sujets de la riche et dense coopération entre Paris et Yaoundé.

Il faut attendre la fin de l'audience à 13h30 pour avoir quelques points saillants de l'entrevue entre Paul Biya et le diplomate français. «Le président Biya a bien voulu m'accorder une audience au cours de laquelle je lui ai remis un message du président de la République, Emmanuel Macron. C'est un témoignage d'amitié et de coopération après la conférence mondiale pour la reconstitution des ressources du Fonds mondial qui a eu lieu en octobre dernier à Lyon en France et à laquelle a participé le président Paul Biya », déclare Chrisptophe Guilhou face à la presse.

On se rappelle qu'au cours de ce rendez-vous où le président de la République était accompagné de la première dame, Chantal Biya, la participation du Cameroun a été remarquable. Paul Biya a ainsi ordonné un décaissement de trois milliards de F pour la contribution de Yaoundé aux ressources du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme. Dans son message d'hier, Emmanuel Macron remercie et encourage le Cameroun pour les efforts qu'il déploie pour la lutte contre le VIH/Sida.

Cette audience a par ailleurs permis au chef de l'Etat et au plénipotentiaire français de faire le tour d'horizon d'autres sujets de la vieille et longue coopération qui lie la France au Cameroun. «C'est une coopération riche et vivante », souligne Christophe Guilhou. Avant de poursuivre : « Elle mérite d'être renforcée pour répondre aux nombreuses attentes des deux pays selon les orientations stratégiques du Quai d'Orsay et la vision de l'Elysée ».