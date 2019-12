Seychelles: Les Émirats arabes unis font un don de 2 millions de dollars pour aider les Seychelles en matière de soins médicaux spécialisés

Les Seychelles ont reçu un don de 2 millions de dollars des Émirats arabes unis pour soutenir la spécialisation médicale.

La cérémonie de remise a eu lieu mardi après-midi entre le ministre de la Santé des Seychelles, Jean-Paul Adam, et le chargé d'affaires des Emirats arabes unis, Ahmed Saeed Alneyadi, au centre de diagnostic Sheikh Khalifa à Victoria.

Le ministère de la Santé a déclaré que le don s'ajoute au fonds spécialisé Abu Dhabi - un compte spécial créé en 2015 dans le cadre duquel un certain nombre de spécialistes ont été recrutés pour travailler aux Seychelles.

M. Adam a déclaré que le don sera utilisé pour financer l'extension du travail effectué par des médecins spécialistes déjà aux Seychelles ainsi que pour en recruter de nouveaux.

Il a ajouté qu'il fallait des soins plus spécialisés en raison de l'augmentation d"incidence des maladies non transmissibles. Cela conduit à une hospitalisation accrue, en particulier chez les personnes âgées ainsi que dans la population plus à risque.

«Nous avons mis en place un système de soins de santé primaires exemplaire qui est souvent cité comme un exemple de la manière dont un pays en développement peut garantir l'accès et l'équité de tous ses citoyens aux soins de santé. Notre défi aujourd'hui consiste à obtenir la meilleure qualité de soins possible », a déclaré M. Adam.

Comme le ministère a des ressources humaines limitées, le soutien des Emirats Arabes Unis était essentiel et le fonds aidera à développer la capacité à long terme du secteur des soins de santé, a ajouté le ministre.

Pour sa part, le chargé d'affaires des Emirats arabes unis a déclaré que son pays "accordait un grand intérêt et une grande attention au secteur de la santé car il vise à servir tous les citoyens des Seychelles, en leur fournissant des soins de santé complets de classe mondiale".

M. Alneyadi a déclaré que les Émirats arabes unis et les Seychelles ont travaillé en étroite collaboration avec le secteur de la santé «pour atteindre ses objectifs nationaux, qui visent à maintenir le bien-être de la population des Seychelles, avec des services qui reflètent l'innovation, la sophistication et le développement, en particulier pour les services couvrant la santé de l'homme et l'intégrité physique et psychologique.

Dans son discours, M. Adam a également décrit le projet comme transformateur pour les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, qui permet au pays d'économiser ses ressources financières limitées.

Depuis 2015, nous avons pu établir de nouvelles procédures aux Seychelles qui ont permis d'économiser de l'argent puisque nous n'avons pas eu à envoyer des patients à l'étranger pour un traitement. Nous avons également augmenté le niveau d'expertise disponible en matière de diagnostic et cela va de pair avec l'autre soutien que nous avons reçu des Émirats arabes unis, qui comprend les installations de diagnostic, qui ont ouvert en 2013 », a déclaré M. Adam.

Depuis la création du fonds en 2015, plus de 29 spécialistes ont été recrutés, notamment des soins spécialisés dans l'oreille, le nez et la gorge, la gynécologie, la psychiatrie, l'ophtalmologie, l'orthopédie, la neurologie ainsi que le recrutement de médecins et d'infirmières spécialisés.

Le ministère a identifié de nouveaux domaines prioritaires pour la prochaine phase. Cela comprendra la cardiologie, la chirurgie vasculaire, l'oncologie, la chirurgie de la tête et du cou, les médecins d'urgence, la rhumatologie et les spécialistes du thorax.

La deuxième phase comprendra également des stages et des bourses dans des hôpitaux des Émirats arabes unis pour des spécialistes seychellois. Aux Seychelles, il y a des spécialistes d'autres pays comme l'Inde et le Maroc, avec 72 - le plus grand nombre - de Cuba.

Mardi, le chargé d'affaires des EAU a également remis un bateau de pompier de 30 pieds au chef des pompiers de la Seychelles Fire and Rescue Services Agency. C'est la première fois que les services d'incendie locaux acquièrent un bateau à incendie dans leur flotte de lutte contre les incendies.

Le bateau pouvant accueillir six pompiers assis est fixé avec un système de navigation moderne spécialement équipé pour prendre en charge les urgences d'incendie sur les navires et les ports.