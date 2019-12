Cote d'Ivoire: Président du sénat /Jeannot Ahoussou-Kouadio - "Mes audiences et rendez-vous à Yamoussoukro à partir du 16 décembre 2019"

Au terme d'une audience, le mardi 10 décembre 2019 à la permanence du Sénat à Cocody- Abidjan avec l'ambassadeur de l'État du Qatar, SEM Jaber Jaralla Al Mari, le président du Sénat Jeannot Ahoussou-Kouadio a annoncé que ses bureaux à Yamoussoukro seront opérationnels à partir du 15 décembre 2019.

« J'ai invité l'ambassadeur à me rendre visite à Yamoussoukro. À partir du 15 décembre 2019, le bureau du président du Sénat et les bureaux de tous les collaborateurs seront OK.

Nous allons maintenir l'annexe pour quelques visites ponctuelles, et pour recevoir certaines personnalités. Il est prêt à venir après les fêtes de fin d'année», a déclaré Jeannot Ahoussou-Kouadio.

Parlant de l'audience accordée à SEM Jaber Jaralla Al Mari, le patron du Sénat Ivoirien a indiqué qu'elle s'inscrit dans le cadre de la coopération et de la diplomatie parlementaire.

«J'ai reçu la visite de l'ambassadeur de l'État du Qatar en Côte d'Ivoire pour échanger sur les possibilités de coopérations au niveau des parlements qataris et des parlements ivoiriens. Nous avons salué la parfaite entente entre le président de la République de Côte d'Ivoire et l'Émir du Qatar.

C'est un pays qui a su mobiliser ses ressources pour investir dans le monde entier. Ils sont bien présent ici (ndlr ; la Côte d'Ivoire) à travers certains grands projets qui sont en cours d'étude notamment des projets de construction d'autoroute, la construction de l'université d'Abengourou. Ils sont là pour financer le développement en Côte d'Ivoire.

Il m'a invité en tant que président du Sénat pour rendre visite au parlement qatari et établir une coopération de parlement à parlement.

Il s'agit de la diplomatie parlementaire pour appuyer l'action de l'exécutif à travers tous les accords signés sur le développement économique de la Côte d'Ivoire

Nous avons un pays très riche. Aujourd'hui c'est la mondialisation, la globalisation, la Côte d'Ivoire doit prendre sa place dans le concert des nations».

À sa suite, SEM Jaber Jaralla Al Mari a soutenu que cette rencontre avait pour but d'établir les bases d'une coopération entre le parlement qatari et le sénat ivoirien. « Le Qatar et la Côte d'Ivoire sont des pays frères et amis.

La Côte d'Ivoire est très importante pour le Qatar. Nous avons des relations, nous avons des projets. Nous allons travailler à tisser des relations entre le parlement qatari et le Sénat Ivoirien dans les domaines économiques, parlementaires, culturels », a promis SEM Jaber Jaralla Al Mari.

L'audience entre le président du Sénat Jeannot Ahoussou-Kouadio et l'ambassadeur de l'État du Qatar, SEM Jaber Jaralla Al Mari a duré plus de deux heures.