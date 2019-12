Cote d'Ivoire: Coulibaly Yacouba, président de l'Anrmp - "Nous devons sortir de l'amateurisme du système de gestion"

Un atelier national de validation de la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique a eu lieu les 4 et 5 décembre 2019 dans un hôtel de Yamoussoukro, et destiné aux acteurs de la commande publique.

Objectif « permettre de pourvoir aux besoins de formation des acteurs de la commande publique dans le cadre d'un plan de formation et mettre en place un dispositif pérenne de renforcement des capacités par référence aux standards communautaires à travers l'institutionnalisation de la formation d'une part et la professionnalisation des acteurs de la commande publique, d'autre part»

Cette Stratégie nationale de renforcement des capacités vient consolider un édifice, recommandé par le Projet de Réforme des Marchés Publics de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, aux différents Etats-membres.

Cette dernière action devrait se traduire par l'institution de la formation diplomate en marge de la formation qualifiante et la création de catégorie d'emplois dans le domaine de la commande publique à la fonction publique ivoirienne.

Il s'est agi d'une démarche inclusive permettant de prendre en compte l'observation de tous les acteurs pour une mise en œuvre efficace de cette stratégie, ce qui induira un fonctionnement optimal du système de la commande publique.

Coulibaly Yacouba, président de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), a indiqué que le système de la commande publique a certes besoin de managers, mais il a également et surtout besoin des femmes et des hommes de métiers, qui sont consacrés par un cadre institutionnel approprié et qui maîtrisent les procédures des acquisitions publiques.

« La formation dans le domaine de la commande publique est un enjeu important dans la conduite des projets et programmes d'investissement publics, que toutes les catégories d'acteurs qui constituent cette assemblée doivent prendre en charge dans l'intérêt national.

Elle vient compléter un dispositif pédagogique général et répondre à une demande de compétences qui n'est pas forcément couverte par nos différentes universités et grandes écoles.

Nous devons sortir de l'amateurisme du système de gestion des marchés publics. Les marchés publics sont une matière fortement règlementée.

Et la complexité de la commande publique requiert que ceux qui sont dans le processus de passation, de contrôle, d'exécution, et de régulation des marchés publics soient des « sachant ».

Et pour cela, l'ANRMP et la DMP sont dans une dynamique, non pas de transférer des connaissances, mais de transférer des compétences, à des cadres et agents dans un environnement administratif qui leur ouvre un profil de carrière, la sécurité de l'emploi et un traitement en relation avec leur niveau de responsabilité », a-t-il souligné.

Il a invité les participants à la pleine appropriation des enjeux de cette rencontre. Ce document sera remis aux gouvernants pour adoption.