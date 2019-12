Soudan: Daglo - Le Gouvernement ne frustrera pas les Soudanais qui aspirent à la Paix

Juba — - Le Vice-président du Conseil de la Souveraineté, le Lt-Gén. Mohamed Hamdan Daglo, a souligné que le Gouvernement ne frustrera pas le Peuple Soudanais et les Dirigeants des Mouvements de Lutte Armée qui aspirent à la Paix et qu'il est déterminé pour parvenir à la Paix le plus tôt possible.

S'adressant Mardi soir au Crown Hôtel à Juba, à la Séance d'Ouverture des Négociations de Paix entre le Gouvernement et les Mouvements de Lutte Armée, le Lt-Gén. Daglo a déclaré que la paix est devenue un Sentiment Général parmi le peuple soudanais et qu'il n'a besoin que de Paix et de Justice.

Il a ajouté que la délégation du Gouvernement est venue d'une Vision Claire et Volonté Forte envers la Cause de la Crise et pour répondre aux Aspirations de toutes les Parties.

Le Vice-président du Conseil Souverain de Transition, a exprimé remerciements aux pays de l'IGAD la Confiance qu'il lui accorde en tant que Président de Négociations, faisant référence à l'Aspiration du Soudan à un soutien International et Régional pour le Succès des Efforts de Paix du Gouvernement.

Par ailleurs, le Chef de la Médiation du Sud Soudan et Conseiller du Président Salva Kiir du Sud Soudan, Tott Galwak, a exhorté les Parties aux Négociations à conclure un Accord de Paix.

Il a déclaré que le Président Salva Kiir avait chargé la délégation de Médiation de faire tous les efforts possibles et de traiter avec Honnêteté et Transparence toutes les Questions en cours de Négociation pour faire du Ronde de Négociations une Etape Décisive et la Fin de la Guerre.

Le Représentant du Mouvement des Mouvements du Darfour, Meni Arko Menawi, a déclaré que les Problèmes du Darfour ne sont pas isolés des Problèmes et des Objectifs de la Révolution de la Liberté, de la Paix et de la Justice sur la base de la Citoyenneté et de l'Identité Soudanaise pour toutes les Composantes de la Patrie.

Il a expliqué que le Soudan est en train de devenir International.

Malik Aggar, Chef du Mouvement Populaire - Aile du Nord (MPLS-Nord) et Représentant des deux Régions, a affirmé la nécessité de resserrer la Coordination et la Coopération entre les Mouvements de Lutte Armée pour traiter les questions soulevées, soulignant qu'aucun Mouvement ne peut résoudre les Problèmes de sa Région Séparément.

Le chef du Mouvement Populaire, Abdul-Aziz Al-Hillo, a appelé à Reconnaître la Diversité et à y faire face avec Honnêteté et Transparence, et que toutes les Parties devraient être à la Hauteur du Défi de s'attaquer aux Racines de la Crise, soulignant que la Négociation les Parties sont confrontées à de Grands Défis qui nécessitent Honnêteté et Engagement.

Le Représentant du Front Révolutionnaire, le Dr Al-Hadi Idris, a déclaré que leur Mouvement était conscient de l'Evolution de la Situation et des Défis auxquels le Monde était confronté. ce qui nécessite davantage de Coopération et de Coordination avec le Gouvernement de Transition.

Des Représentants des Nations Unies, de l'Union Africaine et de la Ligue Arabe ont affirmé leur leur engagement à coordonner et à coopérer les uns avec les autres pour Stimuler les Efforts de Paix au Soudan qui sont Parrainés par le Gouvernement de l'Etat du Sud Soudan.