Ile Maurice: Made in Moris - De la valeur rajoutée aux produits des PME

Outre les grandes entreprises, les petites et les moyennes adoptent aussi la marque Made in Moris. Les produits locaux de qualité sont parfois perçus comme des produits importés mais la marque démontre l'origine du produit. Exporté, vendu aux touristes ou aux Mauriciens, le produit mauricien est reconnu.

Les petites et moyennes entreprises rejoignent de plus en plus le label Made in Moris, même les start-up. Le label attire des entreprises de toutes tailles et de plusieurs niveaux d'expérience. Le label Made in Moris compte 90 firmes et 2 500 marques parmi 37 petites et moyennes entreprises. Zea, Helios Eyewear, Banker Shoes et la Savonnerie Créole, entre autres, sont les nouveaux adhérents de Made in Moris. Chaussures, bijoux et autres accessoires ainsi que des produits de soins sont faits à Maurice et gérés par des petites entreprises.

Un exemple est la marque Zea, dont les collections allient des matières précieuses comme l'or, l'argent et les diamants à des éléments naturels comme le coquillage. L'entreprise a également un atelier de création de bijoux sur mesure au nom de Martin Beffert, portant le nom du fondateur de la marque. La création de ces bijoux compte 15 employés.

«Nous avons pris connaissance de Made in Moris grâce à d'autres marques qui ont utilisé le logo et le concept au niveau de leur marketing. Nous voulons faire connaître notre marque en tant que marque mauricienne», explique le fondateur. Le but est d'encourager les gens à acheter des produits de haute qualité de la petite entreprise locale plutôt que des grandes marques internationales et impersonnelles. Helios Eyewear est une marque déposée par la lunetterie Plastinax Eyewear et est une filiale du groupe ENL. C'est la seule marque de lunettes fabriquées localement. D'ailleurs, l'objectif est de tout mettre en œuvre pour répondre à la demande des clients en gardant une touche locale qui est une signature d'Helios. La labellisation permet à l'entreprise de se démarquer de la compétition des produits importés et d'appartenir à un réseau de fabricants qui s'engagent dans l'amélioration continue de la qualité de leurs produits.

Identité forte

Il y a également Banker Shoes, une entreprise de fabrication de chaussures sise à Sainte-Croix, mise sur pied en 1983. Rajoo Permal Sinnapan, le directeur, compte 50 ans d'expérience dans le domaine de la fabrication de chaussures. Il explique, «Nous avons choisi d'adhérer au Made in Moris car nous souffrons de la concurrence des importations. C'est important, en tant que fabricant local, reconnu et primé depuis de nombreuses années, de souligner notre savoir-faire local.»

Même les entreprises adoptant des concepts écologiques s'intéressent à cette labellisation. La Savonnerie Créole Ltée, fondée en 2017, est gérée par Lise Maujean. L'entreprise s'inscrit dans une démarche écologique et valorise le fait main et le naturel. Elle propose plusieurs produits tels que savons, gommages ou crèmes.

«Le label représente une identité forte pour un produit mauricien, ce qui nous permettra d'avoir plus de visibilité ainsi qu'une crédibilité accrue, que ce soit sur le marché local ou touristique», soutient Lise Maujean. De même Casting World, une entreprise qui crée des répliques de coraux et de coquillages artificiels faisant office d'objets décoratifs pour la maison, les aquariums, le bureau ou les hôtels. Des produits fabriqués avec de la résine et à la main qui intéressent beaucoup de touristes. Ainsi le produit mauricien est reconnu à l'étranger.

Une marque pour booster le savoir-faire mauricien

Le Made in Moris est une initiative de l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM). La marque représente 11 secteurs différents notamment l'agro-alimentaire, le textile, les articles fabriqués avec des matériaux métalliques et non-métalliques, entre autres. Elle a été mise en place en 2013 pour valoriser les produits, les compétences et les savoir-faire locaux. En effet, le produit est soumis à un cahier de charge précis. Un représentant de SGS Maurice et un autre de Made in Moris éffectuent une visite de conformité chez le nouveau demandeur et le rapport émis par SGS Maurice établit des points et le score minimal requis pour l'adhésion de la marque est de 60 %. Au cas contraire l'entreprise est encouragée à s'améliorer avec un plan d'action convenu d'un commun accord.