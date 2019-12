Cote d'Ivoire: Solidarité et cohésion sociale - Mariatou Koné présente les 151 indicateurs aux institutions et ministères

La Côte d'Ivoire dispose désormais d'indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale. Au nombre de 151 dont 114 de cohésion sociale et 37 de solidarité, ils ont été présentés par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, le Pr Mariatou Koné, jeudi 5 novembre dernier.

C'était lors de l'ouverture d'un atelier pour valider la méthode de calcul de l'indice de solidarité et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire, un instrument de mesure et d'appréciation globale de l'état de la solidarité et de la cohésion sociale en terre ivoirienne.

La ministre Mariatou Koné a indiqué que pour renseigner ces indicateurs, l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale (OSCS) s'appuiera pour certains indicateurs sur les données produites périodiquement dans le cadre d'enquêtes nationales conduites par des structures techniques.

« Quant à ceux qui ne sont pas encore renseignés par des structures, ils feront l'objet d'études pilotées par l'OSCS, en collaboration avec l'Institut national de statistiques (INS) », a expliqué la première responsable en charge de la Solidarité et de la Cohésion sociale.

Plaidant ainsi pour une bonne collaboration entre l'observatoire et les structures productrices de données.

Aussi a-t-elle procédé à la remise symbolique des livrets des indicateurs de solidarité et de cohésion sociale aux représentants d'institutions, de ministères, des agences du système des Nations Unies et aux leaders religieux.

La ministre Mariatou Koné les a invités à s'approprier cet instrument afin de suivre l'état de la solidarité et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'Oscs, Coulibaly Tiohozon Ibrahima, s'est réjoui de la mise à disposition de ces indicateurs.

Qui permettront, a-t-il rassuré, de mesurer différentes dimensions de la solidarité et de la cohésion sociale.

Il est bon de noter que ces 151 indicateurs adoptés en conseil des ministres le 12 Juin 2019 ont été élaborés par l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion sociale, structure de veille, d'alerte et d'aide à la décision dont l'une des missions est la définition et l'actualisation des indicateurs de solidarité et de cohésion sociale.