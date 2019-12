Cote d'Ivoire: Ligue 1/10eme journée - L'Asi d'Abengourou réussit le gros coup

La belle démonstration de l'ASI d'Abengourou, l'AFAD reprend la tête du classement, Issia réussit un troisième match sans défaite et le Racing qui enchaine un second succès en deux matchs. Le 3e nul consécutif de l'Africa Sports et la 5e défaite d'affilée de l'AS Tanda sont autant de faits marquants de la 10e journée.

Les Académiciens rétablissent l'ordre L'AFAD n'a pas mis du temps à reprendre son fauteuil de leader perdu au sortir de la 9e journée. Victorieux des Militaires de la SOA en ouverture de la 10e journée (0-1), les Académiciens ont repris leur bien à l'Asec Mimosas.

Une formation jaune et noir qui se fait malmener par l'ASI d'Abengourou (0-2). Avec 20 points, l'AFAD occupe seule la tête du classement devant les Mimos (18 points). ASI, le gros coup 3 matchs, 2 victoires et 1 nul. 7 points pris sur 9 possibles. Voilà le bilan des Princes de l'Indénié sur leurs 3 dernières sorties.

La victoire face à l'Asec (0-2) a fini de convaincre sur la bonne santé des hommes de Koffi Firmin. Les rouge et noir échouent au pied du podium à un point du Racing (17 points). Gagnoa en mode convalescence Les visages sont moins tristes dans le vestiaire du Sporting Club de Gagnoa (SC Gagnoa).

L'équipe du Fromager n'a plus connu la défaite depuis la 8e journée. Comme pour dire que tout le monde tire dans le même sens, les joueurs pont décidé de donner du poids au propos du président délégué, Fadel Keïta, qui a affirmé, avant le nul contre la SOA (2-2) que l'équipe montera la pente.

Les jaune et bleu se sont offert le WAC (1-0), avant d'accrocher Sol FC (1-1). Des résultats promoteurs pour une équipe qui n'avait que 3 points au soir de la 7e journée. Issia ne perd plus Les Indomptables, même s'ils ne gagnent pas, n'ont pas à rougir de leur parcours en ce moment.

En l'espace de 3 semaines, Issia Wazi vient d'enregistrer son 4e match sans défaite avec une victoire et 3 nuls. 6 points pris alors que la formation du Rocher n'avait rien dans sa besace au terme de la 6e journée. Lago Bailly Guillaume et ses hommes ont arrêté la saigné.

Le Racing s'offre le podium Les Lions d'Abidjan rugissent de plus belle. Avec 6 points pris en 2 matchs, le Racing Club d'Abidjan se hisse sur le podium de la Ligue 1. Ouattara Brahima (11e) et N'Guessan Jean (38e SP et 45+2) ont permis au Racing de signer sa 5e victoire de rang face à l'AS Tanda (3-2).

Une belle performance pour la bande au président Cissé Logossina. Tanda, la chute libre 5 défaites en autant de matchs. Rien ne va à l'AS Tanda. Les Etoiles du Gontougo enregistrent la plus mauvaise série en cours de la Ligue.

Depuis sa victoire face au WAC (0-2, 5e journée), l'AS Tanda a enchainé les revers devant l'Africa (1-2), l'USCB (0-1), l'ASI (0-1), l'ASEC (0-4) et le Racing (2-3). Un parcours catastrophique pour l'équipe du président Cévérin Kouabenan Yoboua. 14 buts inscrits.

Les attaquants sont restés constants. Ils ont réédité leur exploit de la 9e journée en inscrivant 14 buts lors de la 10e journée.

La victoire du Racing devant l'AS Tanda (3-2) et le succès de l'ASI face à l'Asec Mimosas (2-0) sont les deux oppositions qui ont enregistré le plus grand nombre de buts.