Cote d'Ivoire: Lancement du registre national des personnes physiques, sidiki diakité - « l'outil est désormais opérationnel »

Lors du lancement du registre national des personnes physiques (Rnpp) le mercredi 11 décembre 2019 à la primature, le ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, Sidiki Diakité, président du Comité de pilotage de l'opération a expliqué qu'au-delà du volet sécuritaire, le Rnpp a pour objectif de mettre de l'ordre dans le système d'état civil et d'identification de la Côte d'Ivoire. Un système, selon lui, défaillant qui favorisait la fraude sur l'identité.

«L'évaluation de notre système d'état civil et d'identification a révélé de nombreuses insuffisances qui affectent sa qualité et sa sécurité. Notamment, la dégradation des registres d'état-civil, les conditions de conservation inappropriée des documents d'état-civil, les bases d'information bureautique et parcellaire ainsi que la faiblesse de l'enregistrement des naissances, notamment, des faits d'état-civil. Ce sont là quelques caractéristiques de notre système au terme de l'évaluation qui en a été faite », a diagnostiqué le ministre Sidiki Diakité. C'est selon lui, pour apporter une réponse efficace à cette problématique que le gouvernement a entrepris cette réforme. Chaque ivoirien ou personne de passage en Côte d'Ivoire se verra ainsi attribuer un numéro identifiant unique appelé "Numéro national d'identification" (Nni).

Un numéro individuel que le sujet aura toute sa vie. À l'enfant qui naît en Côte d'Ivoire, un numéro lui sera attribué, dès sa naissance à la maternité. Pour le reste (jeunes, adultes et autres qui n'ont cet identifiant), des Centres d'enrôlement seront ouverts à cet effet. «Ce jour, qui marque le lancement du Rnpp, sera gravé dans l'histoire de l'identification de notre pays comme un tournant décisif. (... ) Ce registre sera la base d'information qui centralise, à l'échelle nationale, les données de tous les ivoiriens et étrangers résidant ou de passage en Côte d'Ivoire.

Il est bâti autour d'un numéro national d'identification unique, pour chaque personne. Il permet d'attacher une identité fiable et sécurisée à tous les ivoiriens et ivoiriennes, à toutes les populations étrangères vivant ou de passage en Côte d'Ivoire. (... ) À travers le Rnpp, cette réforme de modernisation de notre administration, notre pays accède à une véritable innovation. Permettant de faciliter les actes de la vie civile, notamment, l'obtention des titres sécurisés, les démarches administratives, les transactions bancaires, financiaires, etc. Le présent lancement nous engage dans sa phase d'exécution, parce que l'outil est désormais opérationnel», s'est réjoui le ministre de l'administration territoriale.

Il a informé que la cérémonie marque également le lancement officiel de l'opération de production des cartes nationales d'identité lors de laquelle les premiers Nni seront attribués, avant l'opération grandeur nature, en juin 2020.