Cote d'Ivoire: Energies renouvelables - Abdourahmane Cissé annonce la construction d'une centrale à biomasse

Une centrale à biomasse, alimentée à partir de déchets agricoles, notamment des résidus de palmier à huile. C'est le projet porté par EDF, Meridiam et Biokala (filiale du Groupe Sifca), à travers leur société de projet commun Biovea Énergie.

Un contrat de concession pour la conception, le financement et l'exploitation pendant 25 ans de cette centrale à biomasse de 46 MW a été signé hier lundi, entre le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé et le directeur général de Biovea Énergie, Raphaël Ruat.

Le ministre Cissé a indiqué qu'il s'agit d'un projet très important qui nécessitera un investissement d'environ 129 milliards de FCFA.

« Le prix de revient de l'énergie qui sera produite sera de 61,99 FCFA le Kwh (Kilowattheures). C'est un projet qui permettra à la Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables », a mentionné Abdourahmane Cissé. Il a souhaité qu'au moins 25 % des travaux soient confiés à des entreprises locales.

Selon Raphaël Ruat, cette centrale se présente comme la plus grande centrale d'Afrique de l'Ouest et répondra aux besoins en électricité de 1,7 million de personnes par an.

A l'en croire, ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan d'actions national des Énergies renouvelables 2014-2030 de la Côte d'Ivoire qui a l'ambition d'atteindre 42 % de son mix énergétique issus d'énergies renouvelables à l'horizon 2030.

« Ce projet permet de soutenir la filière agro-industrielle ivoirienne et de contribuer aux objectifs que s'est fixé la Côte d'Ivoire lors de la Cop 21.

Sur toute la durée de la concession, cette centrale à biomasse permettra à la Côte d'Ivoire de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 4,5 millions de tonnes de Co2 », a-t-il fait savoir.

Avant de préciser que la centrale contribuera à la création d'au moins 500 emplois directs en phase de construction, et environ 1 000 emplois directs et indirects en phase d'exploitation. Les travaux sont prévus pour débuter à la mi-2020 pour s'achever à la mi-2023.