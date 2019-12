Madagascar: Communales - L'IRK arrive en tête dans plusieurs chefs-lieux de province

A l'instar des précédentes élections, il y a peu d'engouement aux communales.

La CENI a publié hier, les résultats provisoires des élections communales du 27 novembre dernier. Plus précisément dans les six chefs-lieux de province. Au vu des résultats qui ne sont pas du moins officiels, les candidats de l'IRK mènent officieusement. A Mahajanga, le candidat proche du pouvoir a obtenu 66, 45%, le second, un candidat indépendant n'a eu que 20, 65%. A Toliara, le candidat de l'IRK s'est vu crédité de 50, 88% tandis que le candidat indépendant qui se trouve en deuxième position a obtenu 32,14%.

Dans le grand port de l'Est (Toamasina), le candidat de l'IRK a été sollicité par 34,80%, il a été suivi par le candidat du MTS avec 32,86%. En revanche, à Antsiranana c'est un candidat indépendant qui est arrivé en tête avec 53,69% ; quant au second, il a été crédité de 30, 73%. Contrairement aux résultats obtenus dans les autres chefs-lieux de province, dans la capitale les résultats publiés par la CENI n'ont pas été exprimés en pourcentage mais plutôt par des voix obtenues. Soit 6226 voix d'écart entre Naina Andriantsitohaina et Rina Randriamasinoro.