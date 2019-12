Madagascar: Conseil des ministres - Nomination de plusieurs généraux

Au niveau de la Présidence de la République, projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°96-426 du 21 juin 1996, complété par le décret n°2018-1465 du 31 octobre 2018, portant création de l'Office des Transmissions Militaires de l'État (OTME).

Il a été décidé au conseil des ministres d'hier, projet de décret abrogeant le décret n°2018-860 du 26 juillet 2018 et portant nomination de Saïd Ahmad Jaffar, Directeur Général de l'Institut National de la Décentralisation et du Développement Local du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Et comme il fallait s'y attendre, le conseil a procédé aussi à diverses nominations. Au titre du ministère de la Défense Projet de décret portant nomination des Généraux de Brigade, des Généraux de Brigade Aérienne et des Contre-Amiraux des Forces Armées aux rangs et appellations de Général de Division, Général de Division Aérienne et Vice-Amiral au titre de l'année 2019, ainsi qu'un projet de décret portant nomination des Colonels, des Capitaines de Vaisseau des Forces Armées aux rangs et appellations de Général de Brigade, Général de Brigade Aérienne et Contre-amiral au titre de l'année 2019.

Commission régionale. D'autres nominations, au titre du ministère de l'Economie et des Finances. Projet de décret portant nomination de M. Manarina Claude Manoela Solomampionona, Chef de Commission Régionale des Marchés Anosy auprès du Ministère de l'Economie et des Finances. Projet de décret portant nomination de M. Ramanandraibe Vincent de Paul, Chef de Commission Régionale des Marchés Amoron'i Mania auprès du Ministère de l'Economie et des Finances. Projet de décret portant nomination de M. Ravanomanana Mandimbison Paul, Chef de Commission Régionale des Marchés Atsimo Andrefana auprès du Ministère de l'Economie et des Finances. Projet de décret portant nomination de M. Randria Herbert Gilles, Chef de Commission Régionale des Marchés Melaky auprès du Ministère de l'Economie et des Finances.