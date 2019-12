Madagascar: Epargne et crédit - Grande évolution du secteur financier affichée par la BOA Madagascar

Cérémonie d'inauguration du nouveau siège à Andraharo de la BOA Madagascar, assistée par les autorités.

Bien que Madagascar soit à la traine, en matière de bancarisation et d'accès aux services financiers, la BOA Madagascar a affiché des statistiques prometteuses, lors de la cérémonie de célébration de ses 20 ans, organisée dans la soirée de mardi dernier. Une soirée également marquée par l'inauguration de son nouveau siège dans la Zone Galaxy Andraharo, assistée par les autorités, les dirigeants de BOA Group, des actionnaires et administrateurs de la banque, de ses clients et partenaires, ainsi que des représentants de son personnel. A l'occasion de la cérémonie, Alphonse Ralison, président du Conseil d'Administration de la BOA Madagascar a mis en avant , des indicateurs qui traduisent un essor du secteur financier.

« Cette banque opère à Madagascar depuis déjà 33 années. Mais ce n'est que le 18 novembre 1999 qu'elle a pris la dénomination BOA Madagascar remplaçant la BTM (Bankin'ny Tantsaha Mpamokatra). C'est pour cela que nous célébrons aujourd'hui ce 20e anniversaire. Durant ces deux décennies, beaucoup de choses ont évolué, si l'on ne cite que la multiplication par 20 des prêts que la BOA accorde, la multiplication par 12 des dépôts des clients, ou le nombre de comptes enregistrés qui est passé de 75.000 à 800.000, etc. », a-t-il affirmé durant son discours, lors de la cérémonie.

Extension. Certes, les activités de cette banque se développent au fil des années, tout comme le secteur financier dans la Grande-île. D'après le PCA Alphonse Ralison, la BOA Madagascar dispose aujourd'hui de 94 agences et de 142 GAB (Guichets automatiques bancaires) à travers le pays. « Chaque point de vente est capable de traiter l'ensemble des opérations bancaires, et d'offrir toute la gamme de services », ont indiqué les représentants de la banque. En outre cette semaine, elle a inauguré son nouveau siège à Andraharo qui dispose de plus de 4000m2 sur huit étages.

D'après les informations, plus de 380 employés travailleront au sein de ce nouveau siège. Par ailleurs, la banque a lancé pour ses 20 ans, une grande campagne de communication, ainsi qu'une offre promotionnelle sur les crédits à destination de la clientèle. D'après ses dirigeants, la BOA compte étendre davantage ses activités à Madagascar. A noter que le Groupe BOA est actuellement implanté dans 18 pays d'Afrique et d'Europe.