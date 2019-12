Madagascar: Enfants en situation de handicap - Une salle inclusive pour l'EPP Antsahavory

L'école primaire publique (EPP) Antsahavory vient d'être dotée d'une nouvelle salle inclusive destinée aux enfants en situation de handicap visuel, mais également d'une salle de lecture et d'écriture.

Cette grande nouveauté pour une EPP est le fruit de la coopération entre Hampitasoa Handicap Madagascar et la Fondation VISEO qui a financé la réhabilitation de la salle fondée en 1909, et fournit les équipements nécessaires tels une télévision et un ordinateur pour les enfants handicapés, ainsi que des mobiliers.

La Fondation VISEO, composée des sociétés Ocean Trade, Havamad, Continental Auto et Izy Rent, œuvre notamment dans les domaines de l'éducation, la culture et la santé à Madagascar. Sur ce dernier point, la Fondation financera une plateforme de télémédecine à l'hôpital universitaire Joseph Raseta Befelatanana. Cette autre collaboration vient d'être scellée fin novembre avec la signature de la convention de partenariat. Initiative inédite à Madagascar, cette plateforme de télémédecine mettra en relation digitale et téléphonique les professionnels de la santé à Madagascar, et contribuera à l'amélioration du système de surveillance des maladies chroniques et les épidémies. Par ailleurs, cette initiative donnera accès à un centre intégré de statistiques et d'archivages des données, proposera des formations, et offrira des opportunités d'échange avec le milieu médical international.