Madagascar: E-Show - Le Jazz à la Jax Ravel résonne à l'ambassade des Etats-Unis

Jax Ravel accompagné de sa sœur Vola au Piano et son frère Misa à la guitare Basse.

Jax Ravel a livré un show hier à l'ambassade des Etats-Unis à Andranomena. Plus de 70 personnes sont venus applaudir ce jeune jazzman malgache qui vient de participer à one beat 2019 qui s'est déroulé au pays de l'Oncle Sam. Cet évènement « offre la possibilité de se réunir avec des musiciens du monde entier pour collaborer à la création et à la performance de nouvelles musiques, partager et développer des façons d'utiliser la musique pour influencer positivement votre communauté, encourager la compréhension interculturelle et favoriser des méthodes permettant à diverses personnes d'aborder de manière créative et collaborative les problèmes universels. Vous devez avoir entre 19 et 35 ans et être intéressé à développer des moyens d'utiliser la musique comme outil pour l'amélioration de votre communauté à travers la collaboration entre les genres ».

Le show a débuté à 14heures 30. Habillé en costard, le jeune homme a commencé à jouer au piano. Un instrument que son père lui avait appris dès son jeune âge. Ensuite le public chavire de bonheur de le voir gratter à la guitare. Après toutes ces démonstrations, il a partagé ses expériences acquises lors de ses séjours aux Etats-Unis : le Sound painting. C'est le langage des signes universel multidisciplinaire de composition en direct pour les musiciens, les acteurs, les danseurs et les artistes visuels. A 15heures 30, il invite sa sœur Vola et son frère Misa pour interpréter Lean One Me, un patrimoine musical des américains.

Bercé par le Jazz de Miles Davis, inspiré par le gospel de Bill Withers, Jax Ravel est un artiste à suivre de près. Valiha, batterie, piano, guitare basse, Jax Ravel est un multi-instrumentaliste. Le jeune homme a toute la jeunesse devant lui pour cultiver son talent.