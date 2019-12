Madagascar: Zara angovo - Une quarantaine d'artistes se partagent l'énergie

Deux décennies d'existence se fêtent en grande pompe.

Pour le Vondrona andrafetana sy ivoizana ny Kolontsain'ny Ampitso (Vaika), ses 20 ans seront célébrés à travers une manifestation artistique et culturelle trans et pluri-disciplinaire. Baptisé Zara angovo, ce partage d'énergie mettront à la une la création et l'innovation. Plus de 40 artistes plasticiens et danseurs se retrouveront au Cgm /Gz du 16 au 19 décembre , afin de promouvoir l'individualité et de valoriser l'être doué de raison et de sensibilité. Parmi eux s'illustrent Hemerson Andrianetrizafy et Randrianjafifaralalao.

En parallèle des prestations artistiques se tiendront aussi des conférences-débats qui permettront au plus grand nombre d'apporter leur contribution effective à l'évènement. Selon les organisateurs, « l'objectif est de faire bénéficier le collectif de l'apport de tout un chacun. Que chacun puise chez les autres de manière à ce qu'ils soient complémentaires tout en les enrichissant par la même occasion ».

D'après toujours eux, « cet évènement amènera le public vers la voie de la transcendance. Il permettra également de lire, d'interpréter et d'exprimer autrement les multiples dimensions du vécu et du ressenti ».