Angola: L'Angola participe au sommet sur la traite des êtres humains

Luanda — La vice-présidente angolaise de l'Assemblée générale de l'Association des juges d'Angola (AJA), Luísa Quinta, représente à partir de ce jeudi, dans la ville de Vatican, l'Angola, au deuxième Sommet des Femmes Africaines Juges et Procureures sur la traite des êtres humains et le crime organisé.

Lors du sommet de deux jours organisé par l'Académie pontificale des sciences, la représentante d'Angola, qui est également présidente de la salle de famille de la Cour provinciale de Huambo, abordera, entre autres, la traite des êtres humains et la transplantation d'organes, indique une note des Service de presse de l'ambassade d'Angola en Italie.L'Angola a ratifié la Convention des Nations Unies contre le crime organisé, ses protocoles additionnels et le Protocole de Palerme sur la prévention, la réprimande et la répression de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Dans une note de bienvenue, les organisateurs de l'événement ont noté que «l'inégalité, la marginalité, l'abandon des enfants et des personnes âgées, la crise migratoire, l'exploitation humaine, l'esclavage moderne, le travail forcé et le trafic d'organes sont des formes croissantes des souffrances quotidiennes qui ressemblent aux tragédies que nous pensions que l'histoire avait surmontées». Elle ajoute que les juges et procureures africaines sont à ce sommet pour aider à remédier à cette profonde crise de valeurs provoquée par un désir égoïste, débridé et avide de pouvoir et de bien-être matériel qui ne tient pas compte de la justice ou du bien commun, et qui est capable d'asservir son prochain à sa propre satisfaction.

Les données de l'organisation indiquent qu'un nombre impressionnant de 14 millions de personnes sont victimes de la traite involontaire pour travailler, et la moitié est victimes de la traite pour les industries de la construction, de la fabrication et des mines.Actuellement, environ 9,5 millions (hommes et garçons) et quatre millions (femmes et filles) subissent des pressions pour la captivité involontaire, le travail du sexe et l'esclavage.