Ile Maurice: La Cambuse - À la découverte de l'Anantara Iko Mauritius Resort & Villas

Développé et conceptualisé par Currimjee Hospitality, Anantara Iko Mauritius Resort & Villas est un établissement cinq-étoiles géré par Minor Hotel Group de renommée internationale sous sa célèbre marque Anantara, pour la première fois établie à Maurice.

L'hôtel propose 164 chambres et suites, huit villas de luxe avec piscine ainsi qu'un service cinq-étoiles et une gamme complète de commodités, dont l'Anantara Spa, une salle de sport et de fitness et un club pour enfants.

L'hôtel se veut aussi «destination gastronomique dynamique et innovante à part entière» et propose également une variété de restaurants. Le restaurant multicuisine Horizon, avec vue sur les vagues de l'océan Indien, le restaurant gastronomique Zafran avec sa cave à vin entièrement vitrée, le restaurant spécialisé Sea. Fire.Salt. et le clean-food deli Bon Manzer.

Dinesh Burrenchobay, Managing Director de la division Hospitality du groupe Currimjee, déclare «Nous sommes ravis de voir l'aboutissement de ce projet respectueux de l'environnement dans lequel nous avons toujours cru. Nous sommes fiers d'être associés avec le Groupe Minor de Thaïlande, un des plus grands groupes hôteliers au monde qui fera d'Anantara Iko Mauritius une référence à Maurice et dans le monde.»

Saisissant contraste avec le nord ou l'ouest

Conformément à l'éthique de conservation et de responsabilité d'Iko, la propriété a été conçue et construite avec soin, en tenant compte d'une multitude de caractéristiques de durabilité, dont une piscine à l'ozone. Selon les engagements et les valeurs du Groupe Currimjee, l'hôtel a été conçu et développé dans le respect de l'environnement et du développement durable.

Bâti en respectant les 100 mètres du battant de la lame, une première à Maurice, intégrant ventilation naturelle, énergie solaire, piscine ozone, un système de traitement des eaux usées ultra-performant et au-delà des normes requises, l'hôtel n'a aucune infrastructure sur la plage publique de La Cambuse et ne propose aucun sport nautique motorisé.

Au niveau économique et social, à ce jour, ce sont 140 personnes qui ont été recrutées, dont plus de 100 dans la région du Sud.

Anantara Iko Mauritius Resort & Villas permet d'offrir une nouvelle alternative aux Mauriciens comme aux touristes étrangers pour découvrir ou redécouvrir la magnifique région du Sud-Est de Maurice encore sauvage et préservée. Ce qui marque un contraste saisissant avec le Nord ou l'Ouest, par exemple...