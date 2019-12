Togo: Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles du réseau REFED et de ses membres

Le Réseau des Femmes pour le Développement de la région des Savanes en abrégé REFED/S créé en avril 2004 était une initiative des femmes leaders de 26 groupements et associations féminins du monde rural et urbain des 05 préfectures de la Région des Savanes du Togo. Il a pour but de créer un Cadre de concertation, de formation, de réflexion et d'échanges d'informations à ses membres.

Dans le cadre du Programme de Consolidation de l'Etat et du Monde Associatif (Pro-CEMA), le REFED a obtenu une subvention sur le 11e Fonds Européen de Développement (FED) pour mettre en œuvre son « Projet de renforcement institutionnel et organisationnel du Réseau des Femmes pour le Développement de la région des Savanes ».

La rencontre de renforcement a débuté le 02 décembre au 06 décembre et les 05 jours ont servi pour informer les membres participants sur les objectifs visés, les bénéficiaires du projet, les activités à réaliser et les sources de financement du projet. Le projet est officiellement dans la région le samedi dernier par le préfet de Tône , M. Douti TCHIMBIANDJA.

Le projet va contribuer à renforcer les capacités organisationnelles du REFED/S et de ses membres afin d'améliorer leur contribution au processus de développement de la Région des Savanes.

Spécifiquement, il vise à sensibiliser, informer et former les membres du Conseil d'Administration, des points focaux préfectoraux et le personnel de la Coordination du REFED/S sur le réseautage, la conception et le suivi-évaluation des projets ; évaluer l'ancien plan stratégique du REFED/S et élaborer un nouveau afin de l'arrimer au Plan National de Développement (PND) , appuyer 37 groupements et associations membres du REFED/S à avoir une base juridique et organisationnelle.

La Sensibilisation et information sur le projet, la Formation en réseautage, la conception et le suivi-évaluation des projets, l'évaluation et l'élaboration de plans stratégiques, et l'appui à la reconnaisse officielle des groupements et associations membres du REFED/S sont les grandes activités du projet.