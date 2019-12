Togo: Nouvelle campagne de riposte synchronisée contre la poliomyélite

Du 12 décembre au 15 décembre 2019, le 3ème passage de la campagne de vaccination risposte synchronisée contre la poliomyélite va se dérouler au Togo. L'information a été donnée ce mercredi 11 décembre 2019 à Lomé au cours d'une rencontre avec les professionnels de médias organisée par le ministère de la santé et de l'hygiène publique.

Les enfants de 0 à 5 ans des régions Plateaux et Centrale sont concernés par cette campagne qui est entièrement gratuite.En effet, le 15 octobre 2019 , un cas de poliomyélite a été détecté dans le village d'Afodji dans le district de l'Est-Mono, mettant ainsi à risque les districts limitrophes.

Ainsi, pour protéger tous les enfants de moins de 5 ans contre cette maladie et limiter sa propagation, le Togo a opté mener des activités de risposte vaccinale en trois tours, conformément aux directives du niveau global : Tour 0, Tour 1, Tour 2.

Le Tour 0 s'est déroulé du 07 au 10 novembre 2019 dans 4 districts notamment Est-Mono et Anié (région des Plateaux), Tchamba et Blitta (région Centrale) et le Tour 1 du 28 novembre au 1er décembre 2019 dans tous 17 districts des deux régions. Le Tour 2 concerne également ces 17 districts des deux régions à risque et va se dérouler du jeudi 12 au dimanche 15 décembre 2019.

La vaccination constitue le seul moyen efficace pour se protéger contre la poliomyélite et le ministère de la santé et de l'hygiène publique invite les populations desdites localités à faire vacciner les enfants de 0 à 5 ans au cours de cette campagne.

" Étant donné que nous avons l'obligation de vacciner tous les enfants, nous invitons toute la population des régions concernées par cette campagne risposte à faire vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans durant cette campagne", a déclaré Dr Essotoma Beweli, Directeur général de l'action sanitaire, gestionnaire de l'incident.

Ces activités de rispote vaccinale sont organisées en synchronisation avec le Bénin afin d'interrompre la circulation du poliovirus dans la sous-région.

La poliomyélite est une maladie infectieuse grave causée par un virus qui paralyse les muscles des jambes et des bras.

Cette maladie touche beaucoup plus les enfants et plus particulièrement ceux de moins de 5 ans. Elle se transmet à l'homme par des mains souillée de selles portée à la bouche ou par ingestion d'eau ou de nourriture contaminée.