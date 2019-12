Algérie: Présidentielle - La presse nationale évoque un scrutin "historique" fondateur de "l'Algérie nouvelle"

Alger — Les quotidiens nationaux ont souligné dans leurs éditions parues jeudi que l'élection présidentielle du 12 décembre constitue un rendez-vous "historique" et "l'acte fondateur de la nouvelle Algérie", mettant en avant les décisions prises par les autorités du pays pour garantir la transparence de ce scrutin depuis l'avènement du Hirak du 22 février 2019.

Sous le titre "Les cinq candidats face à l'arbitrage suprême des Algériens", Le Soir d'Algérie a relevé que "l'enjeu principal et cardinal de cette élection historique, qui prime sur toute considération, est celui de garantir la pérennité de l'Etat avec l'élection d'un président de la République, pierre angulaire de tout édifice constitutionnel".

De son côté, L'Expression a barré sa Une "Présidentielle 2019 : l'urne de vérité", rappelant ainsi que "les lois de la République doivent être respectées et le choix des électeurs aura force de loi".

Dans son éditorial, le tabloïd a dénoncé la "volonté nihiliste de ceux qui ne partagent pas la démarche et leur ambition de barrer la route aux électeurs qui veulent exercer leur devoir électoral", tandis que Le Courrier d'Algérie a soutenu, quant à lui, que le scrutin constitue "un

jour décisif", jugeant que "l'urne concrétisera l'espoir du peuple qui a vécu tant de désillusions, depuis la disparition du président Houari Boumediene en décembre 1978".

L'Echo d'Algérie a mentionné, pour sa part, que "toutes les dispositions légales, organisationnelles et sécuritaires ont été prises pour garantir la réussite de scrutin et permettre aux 24 millions d'électeurs de s'acquitter de leur devoir en toute liberté et dans un climat de sécurité".

"Le rendez-vous historique du 12 décembre, conforté par les acquis du processus électoral consacrant la pluralité des opinions et le droit de manifester, consacre le droit de vote inaliénable, sacrifié sur l'autel des intérêts étroits des faiseurs de fitna et gravement alterné par les actes d'intimidation et les provocations ciblant les votants, particulièrement en France", a écrit le doyen de la presse nationale dans son édito.

La presse régionale a abondé dans le même sens, relevant dans leur livraison de ce jeudi que les urnes vers lesquelles le peuple Algérien s'apprête à aller constituent le rendez-vous électoral de tous les espoirs. Ennasr a barré sa Une "Les Algériens éliront aujourdئhui leur président" et relevé que plus de 24 millions dئélecteurs sئapprêtent à aller aux urnes dans une échéance supervisée pour la première fois dans lئhistoire de l'Algérie par une instance indépendante.

La publication, éditée à Constantine a consacré plusieurs pages à ce rendez-vous électoral et relayé la déclaration du chef de l'Etat lors du Conseil des ministres exhortant "les Algériens et les Algériennes à assumer leur responsabilité en se rendant aux urnes pour choisir, en toute liberté et conscience, le prétendant et le programme qui correspondent à la conviction de chacun, en vue de faire sortir notre pays de cette situation, dont la perduration n'est nullement dans l'intérêt de l'Algérie".

L'Est Républicain a réservé un article à lئautorité nationale indépendante des élections (ANIE) soulignant que cette instance sera ce 12 décembre "devant un test grandeur nature et doit justifier dans un contexte difficile, son indépendance et sa neutralité", et a publié également un compte rendu de la conférence de presse du président de cette instance, qui a assuré "de la régularité et la transparence du scrutin, en réponse à des voix qui se sont exprimées ici et là, sur le spectre de la fraude".

El Khabar a rappelé, dans ce contexte, "les divergences existantes entre les partis politiques et les organisations de la société civile à propos de la participation à ce scrutin considéré par une partie des Algériens comme l'unique solution, alors que d'autres y voient un facteur pouvant accentuer encore la crise que traverse le pays".

Echourouk a relevé que l'élection du 12 décembre intervient dans un "contexte politique particulier", mettent l'accent sur le fait que "ce scrutin a été déjà reporté à deux reprises suite à la pression du mouvement Hirak".

