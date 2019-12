Algérie: Le rendez-vous électoral de tous les espoirs

Constantine — Les quotidiens paraissant dans l'Est du pays ont relevé dans leur livraison de ce jeudi que les urnes vers lesquelles le peuple Algérien s'apprête à aller constituent le rendez-vous électoral de tous les espoirs.

Annasr a barré sa Une "Les Algériens éliront aujourd'hui leur président" et relevé que plus de 24 millions d'électeurs s'apprêtent à aller aux urnes dans une échéance supervisée pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie par une instance indépendante.

La publication, éditée à Constantine a consacré plusieurs pages à ce rendez-vous électoral et relayé la déclaration du Chef de l'Etat lors du Conseil des ministres exhortant "les Algériens et les Algériennes à assumer leur responsabilité en se rendant aux urnes pour choisir, en toute liberté et conscience, le prétendant et le programme qui correspondent à la conviction de chacun, en vue de faire sortir notre pays de cette situation, dont la perduration n'est nullement dans l'intérêt de l'Algérie".

Et encore celle du Premier ministre, Noureddine Bedoui, estimant que "le 12 décembre sera un rendez-vous décisif qui couronnera la volonté populaire pour le changement pacifique et civilisationnel".

Le quotidien a également répercuté la déclaration du vice-ministre de la Défense nationale, chef de l'Etat major de l'ANP affirmant que toutes les dispositions ont été prises pour garantir une sécurisation totale des élections et permettre aux citoyens d'accomplir leur droit et devoir électoraux dans un climat de quiétude et affirmant que "le peuple algérien démontrera, de nouveau, au Monde entier sa décision souveraine à choisir un président de la République, sa position tranchée et sa maturité et son patriotisme".

L'Est Républicain a consacré un article à l'autorité nationale indépendante des élections (ANIE) soulignant que cette instance sera ce 12 décembre "devant un test grandeur nature et doit justifier dans un

contexte difficile, son indépendance et sa neutralité" et publié un compte rendue de la conférence de presse du président de cette instance, assurant "de la régularité et la transparence du scrutin, en réponse à des voix qui se sont exprimées ici et là, sur le spectre de la fraude".

La publication a fait également écho du rassemblement des centaines de citoyens mercredi devant le siège de la Cour suprême et le Conseil constitutionnel à Ben Aknoun pour exiger de l'Etat "la défense du processus électoral".

Akhbar Echark, Annasr et l'Est Républicain ont également relayé des passages de la Loi organique du 14 septembre 2019 modifiant et complétant la loi organique de 2016 relative au régime électoral.